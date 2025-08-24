רכבת ישראל: הרכבות ישובו מחר לפעילות סדירה ברחבי הארץ

רכבת ישראל הודיעה היום (ראשון) כי תנועת הרכבות תחודש מחר כסדרה בכלל הקווים ברחבי הארץ. על פי ההודעה, הסתיימו העבודות לתיקון התקלות ששיבשו את פעילות הרכבת בשבוע האחרון.

ביום חמישי הודיעה שרת התחבורה מירי רגב, לצד בכירים במשרד התחבורה וברכבת ישראל על חזרת תנועת הרכבות באופן הדרגתי, במהלך הימים האחרונים עבדו צוותי הרכבת על מנת לקדם את העבודות לתיקון התקלה החמורה שהשפיעה על תנועת הרכבות בגל הארץ והובילה לכאוס תחבורתי.

לפני כ-10 ימים הודיעה רכבת ישראל על השבתה של מספר תחנות בשל תקלה בכבלי תשתית חישמול המסילות. התשתית נפגעה באזור צומת גנות מדרום לתל אביב ובמקטע בין חדרה לנתניה.

"לתשתית נגרם נזק כבד המתפרס על פני מאות מטרים", נמסר מרכבת ישראל. הסיבה לנזק - רכבת משא שנסעה על תוואי המסילות המחושמלות פגעה בכבלי תשתית החשמול מסיבה אינה ידועה בשלב זה וברכבת ישראל מתחקרים את האירוע.

במקביל לתקלה, הודיעה רכבת ישראל כי תפסיק את תנועת הרכבות בתל אביב וסגרה זמנית את "תחנת תל אביב השלום", זאת לטובת ביצוע עבודות שדרוג, שהיו מתוכננות לחודש הבא.

השיבושים הנרחבים וסגירת תחנות מרכזיות, הובילו לעיכובים משמעותיים ועומסים כבדים. נוסעים רבים נאלצו להעביר שעות בהמתנה לרכבת, להחליף רציפים בשל ביטול הקווים הישירים בין דרום הארץ וצפונה - ולהצטופף בקרונות.