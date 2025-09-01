2.5 מיליון תלמידים מתחילים היום את שנת הלימודים תשפ"ו

יותר מ-2.5 מיליון תלמידים פתחו הבוקר (שני) את שנת הלימודים תשפ"ו בבתי הספר ובגני הילדים.

מתוכם 180,600 תלמידים עולים השנה לכיתה א', ו-149 אלף תלמידים עולים לכיתה יב', וצפויים לסיים השנה את לימודיהם במערכת החינוך.

במשרד החינוך עדכנו את מספר המורים החסרים במערכת, והוא עומד כעת על 488, מתוכם 216 במקצועות הליבה. הנתונים אינם משקפים את הורדת השיעורים ממערכת השעות שמתקיימת בשל מחסור במורים ומחנכים של שתי כיתות.

בנוסף, השבוע פורסם בכאן חדשות כי ארבעה בכירים נוספים במשרד החינוך הודיעו על עזיבתם לקראת פתיחת שנת הלימודים. שני מפקחים ארציים על הוראת האנגלית שמונו לפני פחות משנה הודיעו על עזיבה מיידית, מה שמשאיר את משרד החינוך ללא מפקח על לימודי האנגלית כלל.

גם השנה התרחשו שורה של בעיות נקודתיות והשבתות של הורים בשורה של ערים, המוחאים נגד הבעיות במערכת החינוך. נוסף על כך, בני נוער בעשרות תיכונים איימו בהשבתת הלימודים הבוקר לאות הזדהות עם החטופים, יחד עם הפגנות בשערי בית הספר. שר החינוך יואב קיש אמר אמש בפתיחת חדר המצב של משרד החינוך כי שביתות לא מקובלות עליו, וכל תלמיד שיעדר יירשם לו חיסור.

נוסף על כך, ועד ההורים הארצי קרא להורים לשלוח את התלמידים בחולצות צהובות כאות הזדהות עם החטופים. על כך הגיב השר קיש: "אבקש להקפיד על תלבושות אחידה לפני הנהלים. הצבע הלבן הינו חגיגי ומסמל אחדות ותקווה".

טרם תחילת שנת הלימודים עלה חשש מכך שלא יהיה תקציב מספק לאבטחת מוסדות החינוך, דבר שהעמיד את פתיחת השנה בסכנה. בתום קרב האשמות בין משרד האוצר והמשרד לביטחון לאומי בסוגייה, אושר קיצוץ רוחבי של 0.6%, לטובת תקצוב אבטחת מוסדות החינוך לשנת הלימודים הקרובה. התקציב שאושר מבטיח כי שנת הלימודים תיפתח כסדרה בסביבה מוגנת ובטוחה. כלל השרים הצביעו בעד הקיצוץ, למעט השרים אורית סטרוק ואופיר סופר והשר סמוטריץ' - שנעדר מן הישיבה.