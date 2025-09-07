אמו של אלון אהל: "החיוך שלו נתן ברגע המון תקווה"

משפחתו של החטוף אלון אהל קיבלה אתמול אות חיים ראשון ממנו, אחרי 700 ימי שבי מורטי עצבים. אמו עידית מסרבת לאבד תקווה: "יש לו פגיעה בעיניים, הדיבור קצת משובש, אבל הוא נראה בסדר. הבהרתי לראש הממשלה שהחיים של אלון בידיו"

יותר מ-700 ימים חלפו מאז שאלון אהל נחטף ממסיבת הנובה ברעים, ורק בסוף השבוע האחרון קיבלה משפחתו אות חיים מצולם ראשון ממנו. אמו עידית שיתפה הבוקר (ראשון) בריאיון בתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב מעט מהתחושות במשפחת אהל: "היה הרבה חשש, לא היה אוויר, אבל הרגשתי שאני חייבת לראות את הסרטון".

בתיעוד שהפיץ חמאס, ממנו התירה המשפחה לפרסם תמונה, נשקף רק מעט ממצבו של אלון, שעדויות אחרונות לגביו הגיעו משורדי שבי אחרים לפני יותר מחצי שנה. "ישר התקשרי לרופא עיניים שאני בקשר איתו, העברתי לו את הסרטון וברור שיש לו פגיעה משמעותית בעיניים. הדיבור שלו קצת משובש, אבל הוא נראה בסדר", שיתפה עידית. "לראות אותו ולראות שעדיין יש בו משהו שלו, החיוך שלו, ברגע אחד זה נותן המון תקווה. הוא חי, חייבים להחזיר אותם הביתה".

בעוד שעסקת חטופים לא נראית כמו משהו שיכול להתממש בקרוב, במשפחת אהל מסרבים לאבד תקווה. "אני תמיד אופטימית ותמיד עם תקווה, מ-7 באוקטובר ועד היום. מי אנחנו שלא נהיה עם תקווה? זה התפקיד שלנו כעם, לחזק. כל אדם כל אזרח במדינה הזאת, לא מעניין אותי אם הוא יוצא לרחובות או לא, חייב להאמין ולדעת, וחייב שתהיה לו תקווה שהם חוזרים".

האזינו לריאיון המלא עם עידית אהל בכאן רשת ב

"שוחחתי עם ראש הממשלה על אלון. השיחה ביני ובינו תישאר בינינו, אבל הבהרתי את הדברים מולו והוא שמע. החיים של אלון בידיים של ראש הממשלה, באחריותו האישית, אנחנו סומכים עליו אבל זה לגמרי באחריותו", הוסיפה עידית.

התיעוד בו נצפה אלון אהל היה כחלק מסרטון ארוך יותר שבו הופיע גם החטוף גיא גלבוע דלאל. לפי הנטען, הוא צולם ב-28 באוגוסט, בתוך העיר עזה. בתיעוד נראה גיא מספר על החשש שלו מכניסת צה"ל לעיר במסגרת התוכנית מרכבות גדעון ב' ואומר שהמחבלים אמרו להם שהם לא יתפנו מהעיר בכל מקרה. בסרטון חושף גיא כי יחד איתו מוחזקים בעיר עזה שמונה חטופים נוספים.

צפו: קטע מהסרטון בו תועדו החטופים

הותר לפרסם קטע מאות החיים שהתקבל מגיא גלבוע דלאל. משפחתו: "קיבלנו אות חיים מגיא שלנו אחרי חצי שנה מהסרטון הקודם שבו נראה עם אביתר דוד צופים בחבריהם משתחררים. גיא, אלון ועוד חטופים הועברו לעזה ואנחנו חוששים מאוד לחייהם. חייבים להחזיר אותם הביתה"@Itsik_zuarets pic.twitter.com/TAhuoGL5f9 — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2025

לאחר פרסום הסרטון שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם משפחותיהם של גיא ואלון, וחזר על כך שהדרך לשחרור החטופים היא רק באמצעות לחץ צבאי. משפחתו של אלון השיבה לנתניהו כי כעת, כשיודעים שהוא חי, יש לעשות הכול כדי לשחררו: "המצב שלו קשה ומי שמכיר אותו יודע שלא ככה הוא נראה. לא בצבעים שלו, לא בקול שלו ולא בתנועות הגוף".

בנוסף, הביעו המשפחות דאגה מכך שהתיעוד צולם כשהחטופים מסתובבים בעיר עזה, מבלי שהמודיעין ידע על כך. "ההבנה שלנו היא שכאשר נכנסים לפעולה בעזה ולא יודעים על אירוע כזה - המשמעות היא שחטופים יכולים להיפגע. יש לנו הערכות מודיעיניות, אבל אנחנו לא יודעים הכול", הסבירו.