00:03:38

תקרית חמורה ברפיח: ארבעה לוחמים נפלו ו-3 נפצעו מפיצוץ מטען

בעת פעולה של חטיבת צוערים מבה"ד 1 ברפיח, רכב האמר עלה על מטען. 4 לוחמים נהרגו ו-3 נפצעו, ביניהם אחד קשה מאוד. לפי הערכות באזור רפיח פועלים עדיין מאות מחבלים
