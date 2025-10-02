שני נרצחים בפיגוע בבית כנסת במנצ'סטר; צה"ל השתלט על המשט לעזה

שניים נרצחו בפיגוע דריסה ודקירה בבית כנסת במנצ'סטר, המחבל חוסל • כוחות שייטת 13 השתלטו על כל ספינות המשט, המשתתפים הועברו לנמל אשדוד לחקירה ויגורשו בהמשך • בגרמניה, שלושה נעצרו בחשד לחברות בארגון הטרור חמאס • חמש רקטות שוגרו אמש לעבר אשדוד, אין נפגעים | סיכום חדשות יום הכיפורים

סיכום החדשות במהלך ערב ויום כיפור: ההשתלטות על משט "סומוד לעזה" הסתיימה היום (חמישי) ללא אירועים מיוחדים; שני בני אדם נרצחו היום בפיגוע בבית כנסת במנצ'סטר במהלך תפילת יום הכיפורים. אמש - חמש רקטות שוגרו לעבר אשדוד; שלושה נעצרו בגרמניה בחשד שהצטרפו לחמאס ותכננו פיגוע. הבית הלבן: "מתנהלות שיחות רגישות סביב תוכנית טראמפ לסיום המלחמה".

"הפרובוקציה הסתיימה": צה"ל השתלט בהצלחה על משט "סומוד" לעזה

צה"ל סיים להשתלט במהלך יום הכיפורים (חמישי) על הספינות במשט "סומוד", שמונה כ-50 כלי שייט בסך הכול. לא דווח על נפגעים באירועי ההשתלטות על הספינות, שיצאו לפועל אתמול בערב. משתתפי המשט נעצרו ונלקחו לנמל אשדוד לחקירה. בהמשך יגורשו כל אחד לארץ מוצאו. משרד החוץ: "הפרובוקציה של 'חמאס-סומוד' הסתיימה. אף אחת מהסירות לא הצליחה בניסיונה להיכנס לאזור לחימה פעיל או לפרוץ את הסגר הימי החוקי. כל הנוסעים בטוחים ובמצב בריאותי תקין". לידיעה המלאה.

תיעוד: השתלטות שייטת 13 על הספינה "פלורידה"

במהלך תפילת יום הכיפורים: שני נרצחים בפיגוע בבית כנסת במנצ'סטר

אנגליה: שני בני אדם נרצחו במהלך בפיגוע דריסה ודקירה בבית הכנסת היטון פארק שבמנצ'סטר במהלך תפילת יום הכיפורים. החשוד במתקפה נורה על-ידי כוחות הביטחון וחוסל. משטרת מנצ'סטר הודיעה כי זהות התוקף, שגם לבש מה שנראה כאפוד נפץ, ידועה לה וכי בוצעו שני מעצרים במהלך החקירה. המשטרה הכריזה על הפיגוע כ"אירוע טרור" ותגברה את סיוריה ברחבי הממלכה. ראש הממשלה קיר סטארמר: "עצם התרחשות המתקפה ביום כיפור הופכת אותה למחרידה אף יותר". המלך צ'ארלס השלישי: "מחשבותינו ותפילותינו עם כל מי שהושפעו מהתקרית המזעזעת". לידיעה המלאה.

רב עם דם על בגדיו לאחר הפיגוע במנצ'סטר, צילום: Visegrád 24

חמש רקטות שוגרו מעזה לעבר אשדוד בערב יום כיפור

התרעות הופעלו אמש, ערב יום כיפור, באשדוד והסביבה עקב שיגורים מעזה. דובר צה"ל עדכן: "זוהו חמישה שיגורים שחצו מצפון רצועת עזה לעבר שטח הארץ. ארבעה יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, אין נפגעים". עדכונים שוטפים.

פעילי חמאס נעצרו בברלין: אגרו נשק ותחמושת כדי לבצע פיגוע במטרות יהודיות וישראליות

שירותי הביטחון הגרמניים עצרו אתמול (חמישי) בברלין שלושה חשודים בחברות בארגון הטרור חמאס. השלושה מואשמים ברכישת ואגירת כלי נשק ותחמושת, שנועדו לשמש את חמאס לפיגועי התנקשות נגד דיפלומטים ישראליים כמו גם מוסדות יהודיים ובתי כנסת בגרמניה. אחד החשודים הוא יליד לבנון, והשניים האחרים - גרמנים. חמאס עצמו הכחיש כל קשר לעצורים. לידיעה המלאה.

הבית הלבן: מתנהלות שיחות רגישות סביב תוכנית טראמפ לסיום המלחמה

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט אמרה אמש בנוגע לתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ושחרור החטופים: "מתקיימות שיחות רגישות מאוד, אך איני רוצה להקדים שום הודעה רשמית מעל במה זו. אתן לנשיא טראמפ ולשליח המיוחד סטיב וויטקוף לטפל בכך". בהצהרה נוספת היום, אמרה לוויט: "הנשיא טראמפ ישרטט קו-אדום לתשובת חמאס לתוכנית טראמפ בעזה. אנו מקווים ומצפים שחמאס יאשר את התוכנית הזו".