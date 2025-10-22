"הייתי גאה להיות אשתך, ואני גאה להיות אלמנתך": טל חיימי הובא למנוחות

החטוף החלל רס"ם טל חיימי הובא למנוחות היום (רביעי) בקיבוץ ניר יצחק שבו נפל ב-7 באוקטובר. אלמנתו, אלה, ספדה לו. "הייתי גאה להיות אשתך, ואני גאה להיות אלמנתך. משפחת חיימי חזרה הביתה לניר יצחק, וזה מה שרצית".

חיימי, מפקד כיתת הכוננות בקיבוץ ניר יצחק, נפל בקרב הגנה על הקיבוץ בבוקר 7 באוקטובר וגופתו נחטפה על ידי חמאס. הוא היה בן 41 בנופלו והותיר אחריו את אשתו אלה, ארבעה ילדים, אב ואחות.

תחילה חשבה המשפחה שטל בחיים, אך לאחר חודשיים גילו שנפל בבוקר הטבח. את בנם הרביעי, לוטן, ילדה אלה אחרי מותו של טל וכשעוד היה בשבי. טל היה מהנדס מכונות ובן הדור השלישי למקימי הקיבוץ.

"שום דבר ממה שעבר עלייך בשנתיים האחרונות לא מגיע לך. אני שמחה בשבילנו שחזרת, אבל יותר שמחה בשבילך. עכשיו אף אחד לא יכול לפגוע בך", המשיכה. "יחד עם כיתת הכוננות חתרתם למגע ועשיתם הכול כדי להגן. להצח נהיה אסירי תודה לכם".

"יש עוד 13 משפחות שמגיע להן להחזיר את אהוביהם. לא נפסיק לדרוש את זה", אמרה. "אני פונה אל ההנהגה שלנו - תעשו בבקשה שיהיה פה טוב יותר, שיהיה בטוח לחיות כאן. אחרי שכולם יחזרו המאבק יהיה לאחד את כולם מחדש".

נציג צה"ל בהלווייתו של חיימי אמר בדבריו: "אני מבקש ממך סליחה שצה"ל כשל. נדאג לכך שמעשה הגבורה שלך ושל חבריך לא יהיה לשווא".

חיימי הושב לישראל במסגרת ההסכם לסיום המלחמה ברצועת עזה, וגופתו זוהתה שלשום במכון לרפואה משפטית.

דודו של טל, זמיר חיימי, סיפר בתוכנית "הבוקר הזה" עם אריה גולן בכאן רשת ב' שהוא "נלחם כמו אריה עם כיתת הכוננות, בזמן שאף אחד לא הגיע". זמיר הוסיף כי החזרה של טל לקבורה התקבלה "בתערובת גדולה של רגשות", משום שישנם עוד חטופים חללים "שצריך להמשיך להילחם עליהם".