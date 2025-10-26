בית המשפט: המשטרה תשחרר את הטלפונים והמחשב של יונתן אוריך

השופט מנחם מזרחי דחה את בקשת המשטרה להחזיק במכשיריו של יועץ ראש הממשלה למשך 180 ימים נוספים, וביקר את התנהלותה. עם זאת, אישר עיכוב ביצוע של 48 שעות כדי שתוכל לערער

שופט בית משפט השלום מרכז מנחם מזרחי דחה היום (ראשון) את בקשת המשטרה להמשיך בהחזקת הטלפונים הניידים והמחשב של יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך ב-180 ימים נוספים.

במשטרה טענו כי יש צורך להמשיך ולהחזק במכשירים לצורך עדכון תוכנה שיאפשר את פריצת המכשירים ופריקתם, אך השופט שב ומתח ביקורת על אופן הגשת הבקשה ונימוקיה. עם זאת, נעתר לבקשת המשטרה לעיכוב ביצוע ההחלטה ב-48 שעות כדי לשקול להגיש ערעור.

מוקדם יותר החודש אוריך פנה לבית המשפט העליון בבקשה לערער על החלטת בית המשפט המחוזי למנוע ממנו לחזור לעבודתו בלשכת רה"מ בנימין נתניהו.

בבקשה טען אוריך כי זכותו לשוב ולעבוד עבור ראש הממשלה "לא יכולה להישלל ללא ראיות, ללא הצדקה וללא עילה שבדין". הוא אף טען כי החלטת המחוזי יצרה תקדים "שגוי ומסוכן" שכן היא נוגעת ל"אדם שעדיין נחשוב לחשוד בלבד ולא לנאשם".

בחודש שעבר קיבל שופט בית המשפט המחוזי עמית מיכלס את ערעור המשטרה וקבע כי אוריך יורחק מלשכת נתניהו למשך 60 יום. בנוסף, השופט הטיל על אוריך איסור עיסוק למשך אותה התקופה. בכך הפך למעשה השופט מיכלס את החלטתו של השופט מנחם מזרחי.