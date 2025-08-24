בקואליציה חוששים כי ראש מפלגת כחול-לבן ייכנס על חשבונם, בשביל לאפשר לראש הממשלה לבצע מהלך פוליטי שיוביל להגעה להסכם להשבת החטופים והפסקת המלחמה ברצועת עזה

נתניהו במסר לשותפיו: לא אפרק את הגוש בשביל גנץ

לשכת ראש הממשלה העבירה ביממה האחרונה מסר לשותפיו הפוליטים של בנימין נתניהו, לפיו ראש הממשלה "לא יפרק את הגוש בשביל גנץ". כך פורסם היום (ראשון) לראשונה במהדורת כאן חדשות.

בקואליציה חוששים כי בני גנץ ייכנס לממשלה על חשבונם, בשביל לאפשר לנתניהו לבצע מהלך פוליטי שיוביל להגעה להסכם להשבת החטופים והפסקת המלחמה ברצועת עזה. יחד עם זאת, נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד לא התייחסו עד כה להצעת גנץ שקרא להקמת ממשלה רחבה לצורך "פדיון שבויים וגיוס לכל".

נתק, סינון - ודחייה: כיצד הגיבו לפנייה של גנץ

במהדורת כאן חדשות פורסם כי יושב ראש כחול-לבן פנה לשלושה גורמים לביצוע המהלך עליו הכריז במסיבת העיתונאים: ראש הממשלה נתניהו, ראש האופוזיציה לפיד ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

גנץ ונתניהו לא דיברו ישירות, ליברמן סינן את שיחתו של יו"ר כחול-לבן, ולפיד - על אף שיחה מנומסת, דחה את ההצעה של גנץ. יחד עם זאת, גורמים במפלגתו של גנץ טענו כי שוחחו עם "חברים במפלגת ליכוד" שהראו נכונות למהלך.