פרסום ראשון

נתניהו במסר לשותפיו: לא אפרק את הגוש בשביל גנץ

נתניהו במסר לשותפיו: לא אפרק את הגוש בשביל גנץ
בקואליציה חוששים כי ראש מפלגת כחול-לבן ייכנס על חשבונם, בשביל לאפשר לראש הממשלה לבצע מהלך פוליטי שיוביל להגעה להסכם להשבת החטופים והפסקת המלחמה ברצועת עזה
מחבר מיכאל שמש
Getting your Trinity Audio player ready...
גנץ ונתניהו
צילום: ללא

לשכת ראש הממשלה העבירה ביממה האחרונה מסר לשותפיו הפוליטים של בנימין נתניהו, לפיו ראש הממשלה "לא יפרק את הגוש בשביל גנץ". כך פורסם היום (ראשון) לראשונה במהדורת כאן חדשות.

בקואליציה חוששים כי בני גנץ ייכנס לממשלה על חשבונם, בשביל לאפשר לנתניהו לבצע מהלך פוליטי שיוביל להגעה להסכם להשבת החטופים והפסקת המלחמה ברצועת עזה. יחד עם זאת, נתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד לא התייחסו עד כה להצעת גנץ שקרא להקמת ממשלה רחבה לצורך "פדיון שבויים וגיוס לכל".

נתק, סינון - ודחייה: כיצד הגיבו לפנייה של גנץ 

במהדורת כאן חדשות פורסם כי יושב ראש כחול-לבן פנה לשלושה גורמים לביצוע המהלך עליו הכריז במסיבת העיתונאים: ראש הממשלה נתניהו, ראש האופוזיציה לפיד ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

גנץ ונתניהו לא דיברו ישירות, ליברמן סינן את שיחתו של יו"ר כחול-לבן, ולפיד - על אף שיחה מנומסת, דחה את ההצעה של גנץ. יחד עם זאת, גורמים במפלגתו של גנץ טענו כי שוחחו עם "חברים במפלגת ליכוד" שהראו נכונות למהלך.

עוד בנושא

השר עמיחי אליהו ונתניהו

השר אליהו: עם אנשים כמו גנץ וחליוה, רה"מ יגרר לקונספציה

בני גנץ

בני גנץ במפגש עם פעילים: "השמאל שם כסף כדי להעיף אותי" 

תגיות |
בחירת העורכת
  • "אפשר להביס את חמאס": ריאיון מיוחד עם בן המחבלים שתומך בישראל
    "אפשר להביס את חמאס": כשהנסיך הירוק פגש את איילה חסון
  • המצילה הראשונה של תל אביב עולה על החסקה: "איכשהו זה לא קרה עד עכשיו"
    לראשונה בחופי תל אביב: תמר המצילה עולה על החסקה
  • עדן חסון בגמר הכוכב הבא לאירוויזיון, בחודש ינואר
    "מחירימים אותי בגלל מי שאני": עדן חסון על המחאה נגדו
  • קובי בראיינט, 2016
    בקרוב בקולנוע: סרט עלילתי על כוכב ה-NBA קובי בראיינט
  • צוברים סנטימטרים: הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים - למרות העלות והכאבים
    הגובה כן קובע? הישראלים שעשו ניתוח להארכת רגליים

אולי יעניין אותך