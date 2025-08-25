לפיד: "אין סיבה לשבת בממשלה עם בן גביר וסמוטריץ"

ראש האופוזיציה דחה על הסף את קריאתו של יו"ר כחול לבן להקמת "ממשלת פדיון שבויים" - ותקף: "רשת הביטחון שהצעתי לנתניהו בתוקף, לא צריך להיכנס לממשלת 7 באוקטובר בשביל זה". עוד הוסיף: "הפכנו את זה לרכילות פוליטית. אנחנו מתעסקים בשטויות - והחטופים מתים"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התראיין היום (שני) בתוכנית הבוקר הזה. לפיד התייחס להצעתו של ראש מפלגת כחול-לבן בני גנץ, להקמת "ממשלת פדיון שבויים". לפיד הבהיר שאין סיבה "לשבת בממשלה עם בן גביר וסמוטריץ'" כדי להגיע לעסקה להשבת החטופים, ואמר כי הצעתו לתת לראש הממשלה בנימין נתניהו רשת ביטחון מבחוץ - עדיין בתוקף.

האזינו לריאיון המלא בכאן רשת ב

לפיד טען כי ישנו מתווה לו חמאס הסכים, אך הממשלה "מתעסקת בשטויות והחטופים מתים". הוא הוסיף כי ההבטחות לייצר תנאים להשבת החטופים בהרחבת התמרון הצבאי, "הן בדיוק מה ששמענו לפני רפיח. ומה קרה? חטופים מתו. חיילים נפלו - ולא החזרנו אף אחד".

במוצאי השבת האחרונה קיים גנץ מסיבת עיתונאים בה קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש האופזיציה יאיר לפיד, וחבר הכנסת אביגדור ליברמן להקים "ממשלת פדיון שבויים" לתקופה של חצי שנה. על פי גנץ, בתקופה זו יש לטפל בסוגיית החטופים וחוק הגיוס ואז להכריז על בחירות מוקדמות.

עוד אמר גנץ: "אני יודע, תכף יתחילו מפעלי הרעל לעבוד. יגידו שאני רוצה להציל את נתניהו. זה לא נכון - אני רוצה להציל את החטופים. יהיו שיגידו שאני עושה את זה בגלל הסקרים. להם אזכיר, נכנסתי לממשלות פעמיים: פעם אחת עם 33 מנדטים ובפעם השנייה כשהייתי המפלגה הגדולה בסקרים. היה לי רק מה להפסיד".

בכאן חדשות פורסם כי גנץ שוקל את המהלך על רקע ההתנגדות הצפויה של השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לעסקה לשחרור חטופים. באופוזיציה דיברו עד כה בעיקר על "רשת ביטחון" לקואליציה לצורך עסקת חטופים, ועכשיו גנץ שם על השולחן גם אפשרות של כניסה לממשלה.