השר דיכטר: "ימים לתקיפה ואין מידע, ייתכן שבכירי חמאס נפגעו יותר משנאמר"

פחות מיממה לאחר שנתניהו הודה למעשה בכישלון ניסיון החיסול של בכירי חמאס בקטר, השר דיכטר הביע אופטימיות זהירה בנוגע לתוצאות התקיפה, אך הדגיש: "כולנו ניזונים מרסיסי מידע וקשה מאוד לדעת" • על עיתוי התקיפה, חרף התנגדות בכירים במערכת הביטחון, אמר: "בשל שיקולים ביטחוניים-מדיניים"

שר החקלאות אבי דיכטר התייחס הבוקר (ראשון) לניסיון החיסול הכושל של בכירי חמאס בדוחה בירת קטר, בריאיון לתוכנית "הבוקר הזה" עם אריה גולן בכאן רשת ב', והביע אופטימיות זהירה באשר לתוצאות המבצע - פחות מיממה אחרי שנתניהו הודה למעשה בכישלונה. "העובדה שימים לתקיפה ואין מידע, ייתכן שמעידה שאולי נפגעו יותר משנאמר", טען דיכטר.

"כולנו ניזונים מרסיסי מידע וקשה מאוד לדעת", אמר השר בהמשך לפרסום בכאן חדשות על כך שח'ליל אל-חיה ובכירי חמאס נוספים שרדו את התקיפה על מטה המו"מ של ארגון הטרור בדוחה.

דיכטר התייחס גם לעיתוי התקיפה בקטר, למרות התנגדותו של הרמטכ"ל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון: "הבחירה בתזמון הייתה משיקולים ביטחוניים-מדיניים. קטר היא מדינה חשובה, אך עם הזמן היא נהפכת למתווכת פחות ופחות אפקטיבית. אחרי חצי שנה שהונו אותנו במו"מ, צריך לזכור שבסופו של דבר קטר היא לא מדינת אויב - אבל הסתבר לנו שיש דברים שמתבצעים שם שאינם לרוחנו".

בהמשך לחשש משפחות החטופים כי ניסיון החיסול יפגע במשא ומתן לשחרור יקיריהם מהשבי, אמר השר מהליכוד: "בסוף, אנחנו תוקפים בעזה את הגורמים היותר רלוונטים לכל עסקה שהייתה או שתהיה. יחיא סינוואר היה אבי העסקה הראשונה, אחיו היה אבי העסקה השנייה. אתה נלחם בחמאס בכל הכוח במי שאחראי לטבח 7 באוקטובר".

בתוך כך, השר אלי כהן התראיין לאתר "אילאף" הסעודי - והאשים את קטר בכך שהיא פוגעת ביציבות האזורית במזרח התיכון: "יש מכנה משותף בין ארצות הברית, סעודיה, האמירויות, ישראל ומדינות נוספות שמעוניינות ביציבות ושגשוג - אך קטר היא מדינה שקשורה לאחים המוסלמים. היא איננה רק אויבת של ישראל, אלא של כל הציר המוסלמי המתון".

עוד טען השר כהן כי קטר מנסה לאחוז במקל משני קצותיו, כשמחד היא נמצאת בקשר עם ארצות הברית ומתקרבת למערב בגלל שהיא רואה בטראמפ נשיא חזק, ומאידך - מממנת גורמים הקשורים לאיראן: "היא מימנה לא רק את משמרות המהפכה לאורך השנים, אלא גם קיצוניים במקומות שונים".

כאמור, אתמול הודה למעשה ראש הממשלה בנימין נתניהו בכישלון של חיסול בכירי חמאס בדוחה, וכתב בחשבון ה-X שלו: "למנהיגי הטרוריסטים של חמאס המתגוררים בקטר לא אכפת מתושבי עזה. הם חסמו את כל ניסיונות הפסקת האש כדי למשוך את המלחמה ללא סוף. אם ניפטר מהם - נסיר את המכשול העיקרי לשחרור כל החטופים ולסיום המלחמה".