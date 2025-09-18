"המילואימניקים": השר לשעבר יועז הנדל הקים מפלגה חדשה

השר לשעבר יועז הנדל הודיע היום (חמישי) כי רשם את מפלגתו החדשה "המילואימניקים" ברשם המפלגות והיא תתמודד בבחירות הבאות ב-2026.

המפלגה מורכבת ממשרתי ומשרתות מילואים, משפחות מילואים, פצועי צה"ל, משפחות שכולות ומתנדבים אזרחיים. בין מייסדיה נמנים דמויות בולטות במאבק ארגוני המשרתים בחוק ההשתמטות ובפעילויות למען גיוס לכולם. "מי שלקחו אחריות על המדינה מאז שבעה באוקטובר כאשר הדרג הפוליטי נעלם", נכתב בהודעת המפלגה.

מייסדי המפלגה מספרים כי יתעסקו בעקרונות ולא בחרמות פוליטיים, שלטענתם מנעו מהכוחות הציוניים לשתף פעולה עד כה והיו, בין היתר, מהגורמים שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר. העקרונות אותם יידרשו, עוד בטרם הקמת הממשלה: ממשלה ציונית, שירות לכולם והקמת ועדת חקירה.

בהודעת מפלגת המילואימניקים נכתב: "בשבעה באוקטובר המדינה נעלמה, ומי שהובילו אותה מאז הם המילואימניקים, בין אם על מדים ובין אם על אזרחי. אנחנו מתייצבים בחזית כי אין אחרים, מובילים את המאבק למען שירות לכולם בכנסת כי אין אחרים ומתייצבים למשימה הפוליטית כי אין אחרים. המילואימניקים באים לכפות שיקום על המערכת הפוליטית. מי שאחראי על שבעה באוקטובר צריך ללכת הביתה ומי שלקחו אחריות באותו היום ומאז, צריכים להשתלט על מוקדי הכוח ולהוביל את המדינה".

נזכיר כי ביום שלישי האחרון, רא"ל במיל' גדי איזנקוט הכריז על הקמת מפלגתו החדשה "ישר! עם איזנקוט" והציג את רשימת 120 מייסדות ומייסדי המפלגה, בהם שמות מוכרים. "המפלגה תפעל לתיקון, ריפוי ותקווה לחברה הישראלית", אמר איזנקוט עם הקמת המפלגה והוסיף כי היא "תציב את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל מעל לכל שיקול אחר".

במהדורת כאן חדשות פורסם כי איזנקוט לא מתכונן להתמודדות עצמאית אלא מעוניין לחבר את מפלגתו לאחרות, והחליט שהדרך הטובה ביותר לעשות זאת ולשמור על כוחו היא בתור מפלגה. איזנקוט לא רוצה חיבור בזמן הקרוב כמו שנפתלי בנט או יאיר גולן קיוו, אלא מחכה להתחזק בסקרים ולהתחבר בישורת האחרונה. מסיבה זו, איזנקוט לא קיים מסיבת עיתונאים או השקה למפלגה היום.

בתחילת השבוע פורסם במהדורת כאן חדשות כי ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נפגש בנפרד עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ועם חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, וקרא להם לאחד את מפלגותיהם בראשותו.

בנט היה רוצה להשלים את האיחודים בטווח של כמה שבועות או חודש. גישתו היא שצריך לייצר מפלגה גדולה בראשותו בהקדם, כדי לסמן לציבור מה האלטרנטיבה לנתניהו. ליברמן בפגישתם לפני שבוע וחצי, השיב לבנט שיחליט על איחודים בסמוך לבחירות. איזנקוט אמר היום שייבחן את הרעיון בהמשך - כשבבסיס עומד החשש בסביבתו שאיחוד מוקדם מדי ישמש את נתניהו לקמפיין נגד.