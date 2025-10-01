ההסכם לסיום הלחימה

בכיר בחמאס ל-BBC: צפויים לדחות את תוכנית טראמפ

בארגון הטרור טענו כי ההצעה האמריקנית "משרתת את ישראל ומתעלמת מהעם הפלסטיני", וכי הם מסרבים להתפרק מנשקם
טנק של צה"ל ברצועת עזה צילום: צפריר אביוב, פלאש 90

בכיר בחמאס אמר הבוקר (רביעי) לרשת BBC כי ארגון הטרור צפוי לדחות את תוכנית 21 הנקודות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על פי הבכיר, תוכנית טראמפ "משרתת את ישראל ומתעלמת מהעם הפלסטיני. חמאס מסרב להתפרק מנשקו ורואה בכוח בין-לאומי 'צורה חדשה של כיבוש'".

פלגים פלסטיניים אחרים כגון הג'יהאד האסלאמי כבר דחו את התוכנית על הסף. במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי צה"ל יישאר בעזה וכי ישראל "תתנגד בכוח" למדינה פלסטינית - זאת בניגוד למסגרת ההסכם האמריקני, מה שעשוי להוסיף להסתייגות מהצד הפלסטיני.

יחד עם זאת, דווח כי הציבור הפלסטיני מוכן לתמוך בתוכניתו של טראמפ, זו אם תביא להפסקת הלחימה, וחוששים כי דחייתה תעניק לראש הממשלה נתניהו אור ירוק להמשך המלחמה.

אתמול פורסם במהדורת כאן חדשות כי צוות המשא ומתן הישראלי מחכה להנחיות מצד ראש הממשלה נתניהו לגבי המשך המגעים, כאשר ישנה אפשרות לכך שהשיחות יתקיימו בקטר כבר בימים הקרובים. בישראל העריכו כי תשובת חמאס תהיה ברוח "כן, אבל", ובעקבות כך לא שוללים תיקונים בכדי להביא להסכם.

