מדינות המפרץ התנו את שיקום רצועת עזה בפירוק חמאס מנשקו

סעודיה ואיחוד האמירויות מחזיקות בעמדות ניציות יותר ביחס למדינות ערביות אחרות, בטענה כי אינן רוצות שהשקעתן תרד לטימיון

סעודיה ואיחוד האמירויות לא שלחו את הדרג הכי גבוה לפסגה בשארם, כדי לחגוג את סיום המלחמה. בחדשות השבת בכאן חדשות פורסם היום (שבת) כי הדבר נובע מהבדלי גישות בין מדינות ערב, בעיקר בנוגע לשלבים הבאים בעסקה ולהתניית שיקום רצועת עזה בפירוק חמאס מנשקו.

סעודיה ואיחוד האמירויות מתנות את תמיכתן הכלכלית בשיקום הרצועה בפירוק חמאס מנשקו.

למדינות המפרץ ברור כי הכסף העיקרי לשיקום הרצועה יגיע מהן, ועל כן היא מחזיקות בדעה ניצית, לפיה לא יזרימו משאבים כלכליים אם חמאס לא יפורק מנשקו, בטענה כי לא יקחו את הסיכון לפריצתה של מלחמה נוספת וירידת השקעתן לטימיון. זאת עמדה בהן מחזיקות המדינות גם בנוגע לזירה הלבנונית בהקשר של חיזבאללה.

דיפלומט ערבי מאחת ממדינות האזור אמר לכאן חדשות כי העמדות הניציות של הסעודים והאמירותים נובעות גם מזה שהם רחוקים יותר גיאגורפית והמטרות שלהם יותר שאפתניות בנוגע לארגונים האסלאמיסטיים, בעוד שהמדינות שמסביב כמו מצרים וירדן שמושפעות באופן ישיר ממה שקורה בעזה, מחזיקות בעמדות פחות ניציות.

סוגיה נוספת אפשר לייחס ל"יריבות בין אחים". עצם זה שהפסגה על סיום המלחמה התקיימה במצרים, מעצימה את חשיבותה של קהיר לעומת מדינות ערביות אחרות. סעודיה והאמירויות, שרואות את עצמן כמי שצריכות להנהיג את האזור עם כל משאביהן, פחות מתלהבות מזה.

נקודה נוספת היא מעורבותו הגדולה של מחנה האחים המוסלמים באזור בשלב הראשון של הסכם הפסקת המלחמה בעזה - הקטרים והטורקים. אפשר להעריך שבריאד ובאבו דאבי גם פחות נלהבים מזה. לא בכדי פתאום מתפרסם שיש מגעים בין סעודיה לארצות הברית להסכם הגנה כמו עם קטר לקראת ביקורו של בן סלמאן שם בחודש הבא.

גורם מפרצי המקורב להנהגה האמירותית מסר כי על אף שטורקיה, קטר ומצרים יותר דומיננטיות בשלב הראשון של ההסכם, הסעודים והאמירותים מעורבים מאוד בשאר הנקודות בתוכנית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקשורות לעתיד עזה. נקודות שעד לפני שנתיים טורקיה לא הייתה מסכימה להן.