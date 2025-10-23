יו"ר ישראל ביתנו טען כי הדחת הנגבי הגיעה כי "לא תמך בצורה עיוורת בנתניהו", הביע מורת רוח על הדומיננטיות האמריקנית מאז הסכם הפסקת המלחמה והבהיר כי בניגוד למה שחושבים - לאופוזיציה יש "אסטרטגיה סדורה" לקראת הבחירות | הריאיון המלא

"יש בליכוד תרבות של חנופה, רוצים משטר של צפון קוריאה"

יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, התראיין הבוקר (חמישי) בתוכנית "רינה ועקיבא" בכאן רשת ב', ודן בבחירות הקרובות, בטענות לכך שארצות הברית הפכה ל"מדינת חסות" עבור ישראל – וגם, בהדחתו של ראש המטה לביטחון לאומי, צחי הנגבי.

"אני אמרתי לפני שלושה חודשים, ברגע שצחי הנגבי תמך בישיבת קבינט ברמטכ"ל, באותו הרגע התחילה הספירה שלו לאחור", הוא הבהיר. "זה ברור שזה קרה כי הוא לא תמך בצורה עיוורת בנתניהו. ברגע שאתה מביע עמדה עצמאית - תספור לאחור. יש בליכוד תרבות של חנופה, רוצים משטר שהוא צפון קוריאה".

ליברמן עומת עם הטענות לפיהן בניגוד לראש הממשלה בנימין נתניהו, שהחל לקדם קמפיין בחירות, חברי האופוזיציה אינם מגובשים. על כך השיב: "לאופוזיציה יש שני תפקידים: לעצור את חוק ההשתמטות ולעצור את השתלטות נתניהו על בית המשפט העליון. אנחנו בקרב בלימה, יושבים כולנו יחד, יש אסטרטגיה משותפת".

ליברמן מנה ארבע מפלגות שבעיניו ראויות להתמודד בבחירות הקרובות, אך השמיט את אלו שבראשן בני גנץ וגדי איזנקוט. לדבריו, "מי שהצביע לגנץ - מצביע לנתניהו. איזנקוט, אני מאוד מעריך אותו. אני מאמין שהוא מבין שהוא יצטרך לחבור בסוף לאחת מארבע המפלגות שציינתי".

באשר לאפשרות לפיה נתניהו יפסיד ומפלגות האופוזיציה יקימו ממשלה: "נתניהו לא יהיה חבר בממשלה שלנו, הוא צריך ללכת הביתה ולתת את הדין על 7 באוקטובר".

כשנשאל אם אחרי המהלך האמריקני לסיום המלחמה ושחרור החטופים, היה מתנהל אחרת מנתניהו באשר למעורבות האמריקנית בקבלת ההחלטות בישראל, אמר: "ארצות הברית היא ללא ספק הידידה הכי גדולה שלנו, גם טראמפ. יחד עם זה, חייבת להיות לנו יכולת להגיד 'לא' ולעמוד על האינטרסים שלנו".

"מה שקרה פה בימים האחרונים, מעולם לא קרה; סטיב וויטקוף וג'ראד קושנר יושבים בישיבות קבינט.. הייתי אומר להם 'חבר'ה, תודה רבה. אנחנו מדינה עצמאית ונקבל החלטות בעצמנו. המשענת היחידה של נתניהו הוא הנשיא טראמפ".