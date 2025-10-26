בצל הביקורת על השליטה האמריקנית: נתניהו מנסה לתאם ביקור במפקדה של ארה"ב בקרית גת

לאור הטענות כי ארצות הברית נוהגת בישראל כמדינת חסות, ראש הממשלה מקווה לתאם את הגעתו למתחם ממנו מפקחים האמריקנים על הנעשה בעזה. הביקור טרם נקבע, וצפוי להתקיים בהמשך השבוע בכפוף לאישור אמריקני

בצל הביקורת על השליטה האמריקנית על הפעולות הישראליות בעזה, ראש הממשלה נתניהו מנסה לתאם ביקור במפקדה האמריקנית בקרית גת - כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

בצל הביקורת סביב השליטה האמריקנית על הפעולות הישראליות בעזה: נתניהו מנסה לתאם ביקור במפקדה בקריית גת | הפרסום של @shemeshmicha #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/37NFNxoQY3 — כאן חדשות (@kann_news) October 26, 2025

הביקור עדיין לא נקבע סופית, ובכפוף לקבלת אישור אמריקני הוא יתקיים בהמשך השבוע.

ארצות הברית עוקבת מקרוב אחרי כל פעולה שנעשית ברצועת עזה בעזרת המפקדה שהוקמה בקרית גת, ואף מאשרים או מונעים פעולות.

גורם ישראלי שנכח במפקדה אמר בשבוע שעבר לכאן חדשות: "זה כמו מדינת חסות. האמריקנים עוקבים אחרי כל פעולה ועושים הכול כדי למנוע את קריסת הסכם הפסקת האש, כולל למנוע מאיתנו פעולות מסוימות לפעמים".

המפקדה, שמצויה תחת אחריות פיקוד מרכז האמריקני, נחשבת לחסרת תקדים: היא מאפשרת לארצות הברית לפקח, לנהל ולעקוב בצורה הדוקה אחר הפעילות האזרחית והצבאית ברצועת עזה.

ממרכז השליטה מפעילים האמריקנים מערך איסוף מידע נרחב ברצועה. לפי דיווחים זרים, איסוף המידע הזה מתבצע גם באמצעות כלי טייס אמריקניים שחגים בשמי עזה, ובאמצעות ממצאים שמגיעים ממקורות בצה"ל, אמ"ן, אגף המבצעים ופיקוד דרום.