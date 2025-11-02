הרמטכ"ל לקצינים בכירים בפרקליטות הצבאית: גם אם אחדים פעלו באופן פסול, נוכל להשיב את האמון

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, נפגש הערב (ראשון) עם הקצינים הבכירים בפרקליטות הצבאית לשיח פיקודי. זאת, ברקע אירועי הערב הקשים, סביב היעדרות הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, החשש לחייה ואיתורה בחיים, וכן אירועי הימים האחרונים, סביב פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן.

הרמטכ"ל אמר במפגש: "אירועי הימים האחרונים גרמו לפגיעה חמורה באמון של צה"ל והציבור במערכת המשפט הצבאית. לצד החתירה לחקר האמת, אני סמוך ובטוח כי הפרקליטות תמשיך למלא את תפקידה כמצופה וכנדרש עבור כולנו. גם אם קצינים אחדים פעלו באופן חמור ופסול, יש לי אמון מלא בכוחנו להיבנות מתוך האירוע הקשה הזה ולהשיב את האמון בפרקליטות, לאחר פעולותיה למען חיילי צה"ל ומפקדיו במהלך השנתיים האחרונות ובכלל".

הוא הוסיף: "בעת הנוכחית, נעשה הכול על מנת לשמור על היציבות, להביא למינוי פרקליט צבאי חדש ולהבטיח כי צה"ל ימשיך לפעול על פי חוק לביצוע משימותיו. נבצע את התהליכים הנדרשים באופן מקצועי ללא משוא פנים ולמען צה"ל, חייליו ומדינת ישראל".

כזכור, הפרקליטה הצבאית הראשית, האלופה יפעת תומר-ירושלמי, הגישה בסוף השבוע את התפטרותה לרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר - על רקע פרשת ההדלפה של הסרטון משדה תימן. במכתבה אישרה הפצ"רית את מעורבותה בהדלפת הסרטון משדה תימן: "אישרתי העברת חומר לתקשורת כדי לנסות להדוף מידע שקרי נגד גורמי האכיפה בצבא. אני נושאת באחריות".

היום, נעדרה תומר-ירושלמי במשך שעות ארוכות, לאחר שהשאירה את רכבה מונע בחוף הצוק, כשבתוכו מכתב התאבדות. עם זאת, היא אותרה בריאה ושלמה. מפקד מחוז תל אביב במשטרה, ניצב חיים סרגרוף, עדכן עם איתורה: "אחרי סריקות שנמשכו לא מעט זמן, היא אותרה. כרגע היא הולכת ביחד עם שוטרים וחיילים לבדיקה גופנית ולאחר מכן תגיע אלינו למשטרה".