סגן אלוף ליאור עייש, התובע הצבאי בפרשת שדה תימן, הוצא לחופשה כפויה במסגרת חקירת ההדלפות. השרה גילה גמליאל מהליכוד דורשת לבטל את משפטם של חיילי כוח 100 הנאשמים בפרשת שדה תימן

סגן אלוף ליאור עייש, התובע הצבאי שחתום על כתב האישום בפרשת שדה תימן, נחקר באזהרה והוצא לחופשה כפויה. זאת תוך שהתובע הצבאי הראשי לשעבר, אלוף משנה מתן סולומש, מוחזק במעצר, שכן בידי המשטרה ראיות לכך שידע מה מקור הדלפת הסרטון.

במקביל, הבוקר פורסם בכאן רשת ב' כי קרב הגרסאות בצמרת הפרקליטות הצבאית נמשך: קצינים שנחקרו בפרשה מסרו גרסאות שסותרות את גרסת התובע הצבאי הראשי לשעבר וקושרות אותו גם להדלפה וגם לטיוח המקרה.

הקצינים, בשונה מהפצ"רית, העמידו את הטלפון שלהם לרשות המשטרה וגם את קוד הגישה ומשם המשטרה לקחה התכתבויות וואטסאפ וחומרים. על פי גרסת הקצינים, סולומש היה מעורב בהדלפה בזמן אמת ואחר כך פעל אקטיבית למסמס את הבדיקה הפנימית שנפתחה בעניין.

תת ניצב אלי מקמל, ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה (יאח"ה) התייחס לפרשה בחצי היום בכאן רשת ב' ואמר לאסתי פרז בן עמי: "ככל שההתנהגות של החשודים פוגעת באמון הציבור, אני סבור שהיא גרמה נזק למערכת אכיפת החוק".

השרה גילה גמליאל (ליכוד) דרשה היום לבטל את משפטם של חיילי כוח 100 הנאשמים בפרשת שדה תימן. השרה גמליאל אמרה בכאן רשת ב': "צריך לשחרר את החיילים האלה. כתב האישום הוא מפוברק. אני לא מאמינה לכתב האישום הזה אם הפצרית מדליפה. היועמ"שית לא יכולה לנהל את התיק הזה".

החלטת הפצ"רית בקבוצת הוואטסאפ הסודית

ביום שלישי בשבוע שעבר, ביצעה המשטרה תרגיל חקירה לקצינה שחשפה בחקירת שב"כ את עניין ההדלפה. בעודה בבסיס הקריה, התקשר אליה אחד מהחוקרים כשהוא מתחזה לאדם אחר, וביקש שתגיע לאסוף דבר מה ממשרד אחר בבסיס. כשהגיעה מצאה להפתעתה את חוקרי המשטרה, ואז עוכבה לחקירה שהתבצעה ברחוב קפלן בתל אביב.

ביום חמישי יצרה הקצינה קשר עם המשטרה וביקשה להיפגש עם החוקרים שוב. בפגישה חשפה את כל המידע. בין היתר סיפרה למשטרה על קבוצת וואטסאפ של בכירים בפרקליטות הצבאית, כולל הפרקליטה הצבאית הראשית והקצינה עצמה. בקבוצה, שבה חברים שבעה קצינים, נכתב אחרי התפוצצות פרשת החשד להתעללות בשדה תימן: "מקווים שהסערה הזו תחלוף".

משלא חלפה הסערה, שבעת המעורבים ובהם הפצ"רית החלו להעלות טענות וביקורת חריפה כלפי הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי ודובר צה"ל דניאל הגרי, ונכתב בין היתר: "הם לא מגנים עלינו באירוע הזה". השבעה התלבטו מה לעשות בנידון, ושתי הצעות מרכזיות הועלו: לקיים "תדרוך שקט" לכתבים צבאיים מבלי להוציא חומרי חקירה, או לבצע "הדלפה ממוקדת".