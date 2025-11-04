השרה גילה גמליאל: לבטל את משפטם של חיילי כוח מאה

השרה גמליאל (ליכוד) לכאן רשת ב': "צריך לשחרר את החיילים האלה. כתב האישום מפוברק". הילה, אשתו של אחד הנאשמים בפרשה: "ברור לי שלא רוצים שהוא יעיד, כי התיק היה מתפורר".

השרה גילה גמליאל (ליכוד) דורשת לבטל את משפטם של חיילי כוח מאה הנאשמים בפרשת שדה תימן. השרה גמליאל אמרה היום (שלישי) בכאן רשת ב': "צריך לשחרר את החיילים האלה. כתב האישום הוא מפוברק. אני לא מאמינה לכתב האישום הזה אם הפצ"רית מדליפה. היועמ"שית לא יכולה לנהל את התיק הזה".

הילה, אשת לוחם מכוח 100 שנאשם במסגרת פרשת שדה תימן, התראיינה היום בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב'.

בריאיון התייחסה להתפתחויות החדשות בפרשה, ובראשן הקשר של הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר-ירושלמי, להדלפת התיעוד ולפרסום הראשון בכאן חדשות, לפיו המחבל שנטען שהתעללו בו – גורש לעזה במסגרת עסקת חטופים.

שחרורו של המחבל, שלא הספיק להעיד במשפט, יוביל לכך שגם לא יעיד בעתיד, אלא אם יחזור לשם כך. על כך, טענה הילה: "מנסים למנוע מאיתנו, לאורך כל הדרך, להוכיח את חפותם של הלוחמים. ברור לי שלא רוצים שהוא יעיד, כי התיק היה מתפורר".

"אנחנו יודעים שבתיק הזה הכול יכול לקרות", הדגישה הילה. "אין למחבל הזה מה להעיד. גם בהתחלה הוא לא רצה להתלונן. לאור התפתחויות מאחורי הקלעים, המחבל החליט, או שהחליטו בשבילו, להגיש תלונה. אם הוא היה מעיד – היינו מרסקים את התיק הזה מההתחלה".

"זעקתי שיש בתיק הזה דברים לא כשרים", היא אמרה, כשברקע – ההתפתחויות בעניין מעורבותה של הפצ"רית בהפצת הסרטון, וקשר השתיקה בין מקורביה לכאורה. "ללוחמים האלו לא נתנו את חזקת החפות, כמו שנתנו לפצ"רית את חזקת החפות", האשימה הילה.

"רוצים לכסת"ח. כבר בדיון הראשון רצו למנוע מהמשפחות כניסה אליו. ההתפתחות הנוכחית בתיק היא רק ההתחלה. אנחנו לא נשב בשקט עד שכל המעורבים בעלילת הדם המכוונת הזו – נמצה איתם את הדין".

הילה סיפרה כי אבי בעלה נרצח בפיגוע ורוצחיו שוחררו במסגרת עסקת שליט, ואז שוב במסגרת אחת מעסקאות החטופים. "אמרתי אז, שעם כל הכאב, אנחנו מודים על הזכות הקטנה להיות שותפים להחזרת האחים שלנו הביתה". את הדברים אמרה בהקשר לכך שאותו מחבל שוחרר כחלק מעסקה.

את הריאיון חתמה בהתייחסות למצבה של הפצ"רית, שנעצרה אחרי שייתכן שניסתה לשלוח יד בנפשה": "אני שמחה שהיא בחיים ושאין חשש לחייה, אני רוצה שהיא תחיה ותשלם על מעשיה".