ספרד תדון בהטלת אמברגו נשק על ישראל ב-7 באוקטובר

ספרד תדון בהטלת אמברגו נשק על ישראל ב-7 באוקטובר
הפרלמנט הספרדי יתכנס להחליט אם לקבל את הצעת הממשלה המקומית על הטלת חבילת סנקציות נגד ישראל
מחבר דב גיל-הר
Getting your Trinity Audio player ready...
ראש ממשלת ספרד
צילום: AP

הפרלמנט הספרדי ידון ביום שלישי הבא, יום השנה לטבח 7 באוקטובר, על הצעה להטיל אמברגו נשק על ישראל, החלטה שהתקבלה על ידי ממשלת ספרד בשבוע שעבר, כך הודיע היום (רביעי) הפרלמנט המקומי.

מדובר באמברגו גם על מכירה וגם על קניית נשק מישראל. להעברת ההחלטה אין רוב מובטח, שכן גם שותפים קואליציוניים מהשמאל מתנגדים להצעה בטענה שמדובר ב"אמברגו מזויף".

בתחילת ספטמבר אישרה ממשלת ספרד להטיל חבילת סנקציות מקיפה נגד ישראל, כתגובה למצב בעזה. בין הצעדים עליהם הכריז ראש הממשלה הספרדי פדרו סאנצ'ז - אמברגו נשק מלא על ישראל, איסור כניסה למרחב האווירי ואיסור עגינה לכלים המובילים מיכליות דלק שמסייעות לצה"ל, הגדלת התקציב לאונר"א, איסור ייבוא סחורות מהתנחלויות ביהודה ושומרון ואיסור כניסה של "המעורבים באופן ישיר ברצח עם בעזה".

יום לאחר ההכרזה, הודיע משרד החוץ הספקדי על הכנסת השרים איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ' לרשימת האנשים האסורים בכניסה למדינה.

עוד בנושא

הספינה הספרדית שנשלחה להגן על המשט לעזה, לפני יציאתה מנמל קרטאחנה

מבוכה בספרד: הספינה שתגן על המשט לעזה - עם נשק ישראלי

הזמרת מלודי, נציגת ספרד לאירוויזיון 2025 בבזל, בחודש מאי

ספרד איימה: נפרוש מהאירוויזיון אם ישראל תשתתף בו

תגיות |
בחירת העורכת
  • הבלתי מאוזנים
    צום קל: כשרמי הויברגר גנב לדנה מודן את האוכל לכיפור
  • פדופיליה, בריונות ואנטישמיות: הצד האפל של המשחק הפופולרי - והאם יוגבל גם בישראל?
    בריונות ופדופיליה: הצד האפל של המשחק הפופולרי
  • מלחמה על איזה בית
    אישתי בדיכאון היריון - ואני בלבנון | מלחמה על איזה בית
  • כפרות
    האם אפשר לסלוח על הבלתי נסלח?
  • איתי סעדון וליאת שדה סעדון
    "לקחתם לי את הילד? לפחות תוודאו שלא אצטרך לדאוג לפרנסה"

אולי יעניין אותך