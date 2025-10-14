גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושני חטופים חללים נוספים זוהו; צעדים נגד חמאס בשל הפרת ההסכם

אושר מהול בצער: 20 חטופים חיים שבו לישראל, אך משפחות החטופים חרדות לגורל 24 יקיריהן שעוד בעזה • ישראל החליטה לא לפתוח מחר את מעבר רפיח ולמנוע כניסת סיוע הומניטרי כסנקציה על חמאס • צה"ל חיסל 3 מחבלים בעזה: "התקרבו לכוחות". בעזה דיווחו על הרוגים בתקיפת צה"ל | כל מה שקרה בחג

עם חזרת 20 חטופים חיים אמש (שני) לישראל אחרי ששרדו שנתיים בשבי ובצל פסגת שלום היסטורית במצרים, חג שמחת תורה נכנס בעיצומה של יממה היסטורית עבור ישראל והעולם. האושר וההתרגשות נמהלו בצער ובחרדה לחטופים החללים שטרם הושבו לישראל ולמשפחותיהם. הסוגיה מעיבה על הסכם הפסקת האש שהושג בחסות הממשל האמריקני ונחתם אמש בפסגה בשארם א-שייח', והתקווה הגדולה ששטפה את הארץ אמש מלווה כעת בחוסר וודאות.

גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושני חטופים חללים נוספים זוהו

אמש הועברו ארבעה חטופים חללים מרצועת עזה לישראל. הם נלקחו למכון לרפואה משפטית באבו כביר, שם זוהו גיא אילוז, ביפין ג'ושי ושני חטופים חללים נוספים אשר משפחתם טרם התירה את שמם לפרסום.

באשר לנסיבות מותם של השניים, מדובר צה"ל נמסר כי גיא אילוז נפצע ונחטף בחיים לאחר שברח ממסיבת הנובה. הוא מת מפצעיו לאחר שלא קיבל טיפול רפואי הולם בשבי. ביפין ג'ושי נחטף ממיגונית בקיבוץ עלומים. על פי הערכות, הוא נרצח בשבי בחודשים הראשונים למלחמה. עם זאת, הובהר כי המסקנות הסופיות לגבי נסיבות מותם של השניים יגובשו לאחר השלמת בחינת נסיבות המוות.

משבר השבת החטופים החללים: ישראל לא תפתח את מעבר רפיח ותשהה סיוע לעזה

ישראל החליטה שלא לפתוח מחר את מעבר רפיח כסנקציה על חמאס, משום שלא העביר את כל החטופים החללים שברשותו. בנוסף, גם הסיוע ההומניטרי לרצועה לא יועבר. זאת בהתאם להמלצת מערכת הביטחון לדרג המדיני.

בניגוד להסכם, חמאס השיב אתמול רק ארבע חטופים חללים מתוך 28. לכאן חדשות נודע היום כי במצרים עדכנו את ישראל כי בכוונתם להרכיב צוות עם נציגים מצרים, קטרים וטורקים שיכנס לרצועת עזה לטובת מציאת פתרונות מול חמאס להשבת החללים. הצוות אינו חלק מהמנגנון הבין-לאומי שהוגדר בהסכם בין ישראל לחמאס, ויוקם כדי לפתור את הסוגייה במהרה.

בתוך כך, במטה משפחות החטופים מודאגים מההתפתחויות בסוגייה ומתכננים לקיים הערב דיון חירום. המשפחות קראו לממשלה ולמתווכות להגיע לפתרון בסוגייה ואף להשהות את מימוש ההסכם עד להשבת כל החטופים לישראל.

יממה ראשונה בבית: 20 משפחות התאחדו עם יקיריהן

שורדי השבי החיים שחזרו אמש לישראל והתאחדו עם משפחותיהם הועברו לבתי החולים השונים במרכז הארץ, שם אושפזו לביצוע בדיקות ראשוניות ומעקב רפואי. אימו של מקסים הרקין, נטשה, סיפרה לכאן רשת ב': "חזרו אליי החיים, הלילה בפעם הראשונה ישנתי", לדבריה, מקסים חלש מאוד: "הוא ירד המון במשקל, והוא בכלל לא מדבר על מה שהיה בשנתיים האלה".

שורד השבי עמרי מירן סיפר לאביו דני על חוויות מהשבי: "אחד מהשובים היה מדבר בצורה מסוימת והוא הצליח לחקות אותו בדיוק, כל פעם שאותו אחד היה נכנס לחדר החוטפים היו מבקשים שהוא יחקה אותו. הוא שיחק איתם הרבה קלפים, כל הבוקר עד התפילה שלהם. והוא היה מחכה להתחיל יום חדש של קלפים, זה החזיק אותו". מוטי אנגרסט, סבו של שורד השדבי מתן אנגרסט, סיפר: "קרה לנו נס, והילד בסדר. לא חקרנו אותו על מה שעבר עליו. רצינו לתת לו לנשום. אתמול כשהתחבקנו הוא אמר לי 'סבא, סליחה שגרמתי לכם סבל כזה'. אמרתי לו שזו לא אשמתו. המצב שלו לא רע, הוא מחייך, מדבר. הרופאים יסדרו לו את היד, הוא יחזור לתפקד"

בצל הפסקת האש: שלושה מחבלים חוסלו בשג'אעייה. צה"ל: "חצו את הקו הצהוב"

למרות הפסקת האש, רצועת עזה נותרה מתוחה ביממה האחרונה. בצה"ל הודיעו היום כי שלושה מחבלים חוסלו בתקיפת צה"ל בשג'אעייה. דובר צה"ל מסר כי: "זוהו מספר חשודים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות בצפון הרצועה, דבר המהווה הפרה של ההסכם. בוצעו ניסיונות הרחקה של החשודים. החשודים לא נענו והמשיכו להתקרב לכוחות, הכוחות ביצעו ירי להסרת איום".

בתוך כך, הפלסטינים דיווחו על תקיפות כטב"מים של צה"ל סביב "הקו הצהוב" בעזה. דווח על הרוג ופצוע נוסף בתקיפה באזור אל-פוח'ארי שבדרום-מזרח ח'אן יונס, ועל פצועים מירי רחפן בשכונת מען במזרח ח'אן יונס.

