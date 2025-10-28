אימו של בר קופרשטיין על הטענות נגד בן גביר: "אין לי מסר להעביר לו. בר ידבר איתו ישירות"

ג'ולי קופרשטיין התייחסה לעדות בנה כי חטף מכות בכל פעם שהשר בן גביר הצהיר על הרעת תנאי אסירים: "הזהירו אותו, גל הירש התחנן בפניו. אני לא אדבר על זה ברדיו, אם ארצה אדבר איתו אישית"

ג'ולי קופרשטיין, אמו של בר ששב הביתה לאחר שנתיים בשבי חמאס, התייחסה היום (שלישי) לראשונה לעדות של בנה, לפיה הוא וחבריו לשבי ספגו אלימות קשה בכל פעם שהשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הצהיר על החמרת תנאי הכליאה של מחבלים בישראל.

בריאיון ל"בחצי היום" בכאן רשת ב', נשאלה ג'ולי על הקשר הישיר שעלה מעדויות השבים בין הצהרות השר לבין ההתעללות שעברו. "הזהירו אותו. גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים, התחנן בפניו", אישרה, אך סירבה למתוח ביקורת פומבית: "אני לא אדבר על יהודי אחר ברדיו, זה מיותר לחלוטין. אם אני ארצה לדבר איתו, אני אדבר איתו באופן אישי".

כשנשאלה אם היא כועסת על השר, השיבה: "את כל הדברים האלה הבן שלי בכבודו ובעצמו ידבר איתו". היא הוסיפה כי כרגע היא בוחרת להתמקד בשמחה על חזרתו: "עכשיו יש בי רק שמחה. הילד שלי פה, 20 ילדים חזרו הביתה, אין דבר יותר שמח מזה. הכעס היחיד שלי הוא על כך שהחטופים החללים עדיין לא חזרו הביתה".

כזכור, בעדותו בתוכנית "זמן אמת" שתשודר מחר, סיפר בר קופרשטיין כי בכל פעם שהשר בן גביר התרברב בתקשורת על הרעת תנאי האסירים הביטחוניים, המחבלים היו נכנסים לתאם ומכים אותם באכזריות כנקמה. בר קופרשטיין ושגב כלפון, סיפרו כי ספגו "מכות רצח" והתעללות קשה מידי שוביהם בכל פעם שהשר בן גביר הצהיר על הרעת תנאי המחבלים הכלואים בישראל. "כעסתי על הדברים של בן גביר", אמר קופרשטיין, "הוא ידע שאנחנו אצלם בשבי, איך הוא נתן להם להתעלל בנו?".

כפי שפורסם אמש בכאן חדשות, גורמי ביטחון בישראל מעריכים כי ההוראה להתעלל בחטופים כנקמה על דברי בן גביר התקבלה ישירות מהנהגת חמאס. התובנה התגבשה לאחר שחטופים שהוחזקו במקומות שונים תיארו דפוס פעולה זהה של התעללות מיד לאחר הצהרותיו של השר. עוד עולה כי המידע על הקשר בין דבריו של בן גביר לפגיעה בחטופים הועבר אליו ואל ראש הממשלה נתניהו על ידי השב"כ, והוגדר "מוצק ומוצלב" ברמת ודאות גבוהה.

השר בן גביר דחה את הטענות מכל וכל, וטען כי מדובר ב"קמפיין של השמאל" ו"אימוץ הנרטיב של חמאס". בתגובה לדבריו של בר קופרשטיין כתב: "החמאס לא היה צריך תירוץ כדי שב-7.10 הם ייכנסו, יירצחו, יאנסו ויתעללו. כל הדברים האלה התרחשו עוד הרבה לפני השינויים בבתי הכלא". לדבריו, "גם בשב"כ מודים שהקשחת תנאי המחבלים תורמת להרתעה".

בדיון בוועדה לביטחון לאומי הוסיף בן גביר: "אני גאה בשינויים שעשיתי בבתי הכלא. 30 שנה התרפסתם בפני המחבלים, הפכתם את בתי הכלא לקייטנות. בא איתמר בן גביר ושינה את כל המשוואה". משב"כ נמסר בתגובה לדברים: "לא נתייחס לשיחות המתקיימות בין השירות לדרג המדיני".