לפיד מסר עדות פתוחה בפרשת קטרגייט
ראש האופוזיציה הסביר "כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין"
מחבר יערה שפירא
יאיר לפיד
יאיר לפיד צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר היום (רביעי) עדות פתוחה בפרשת קטרגייט לבקשת המשטרה. במסגרת העדות הסביר לפיד "כיצד אמורה לפעול לשכת ראש הממשלה בנוהל תקין, ומדוע זה פסול, מסוכן לבטחון המדינה ומנוגד לכל נוהל או חוק, שיועצי נתניהו קיבלו מאות אלפי דולרים ממדינה מוסלמית תומכת טרור במקביל לעבודתם בלשכה".

> מה תפקיד כל אחד מהחשודים? עושים סדר בפרשת קטרגייט

לפני כשבוע פורסם בכאן חדשות כי על פי החשד, הקטרים שילמו לכאורה עשרה מיליון דולר, למי שהיו בכירים ישראלים במערכת הביטחון, לאנשי מוסד לשעבר אנשי החברה הטכנולוגית קוסיו, וגם לאנשים בסביבת ראש הממשלה - בפרויקטים שנמצאים בלב החקירה.

