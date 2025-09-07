לפיד על החלת ריבונות באיו"ש: "התגרות נוספת בעולם שגם ככה מפנה לנו עורף"

ראש האופוזיציה השיב לשאלת כאן חדשות ואמר: "לא יקרה, וכל מה שנעשה יהיה לספוג עוד ועוד נזקים בין-לאומיים". לטענתו, "יש עתיד בעד סיפוח של מעלה אדומים, אריאל וכמובן ירושלים בהסכם, אבל צעדים חד-צדדיים לא מועילים בשום צורה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס היום (ראשון) בישיבת סיעת יש עתיד לתוכנית של גורמים בממשלה להחיל ריבונות ביהודה ושומרון ולבנייה באזור E1: "זאת סתם התגרות נוספת בעולם שגם כך מפנה לנו עורף". את הדברים אמר בתשובה לשאלת כאן חדשות.

לפיד לשאלת כאן חדשות לגבי האם יקרא לגנץ לפרוש מההתמודדות בבחירות אם יתקרב לאחוז החסימה: "אני לא מתערב למפלגות אחרות, אני רק אומר שצריך לעשות מה שנכון כדי לנצח בבחירות. אלו הבחירות הכי קריטיות מאז 1948 - כל אחד מאיתנו יצטרך לעשות את השיקולים לגבי מה טוב למדינה"@yaara_shapira pic.twitter.com/xQz1xpulfq — כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2025

לפיד המשיך: "מה הם מנסים לעשות? להרוס עוד יותר את יחסינו הבין-לאומיים? ובשביל מה? זה לא יקרה, וכל מה שנעשה יהיה לספוג עוד ועוד נזקים בין-לאומיים חמורים בשביל משהו שאין לו שום תוחלת".

לדבריו, "יש עתיד כמובן בעד סיפוח של מעלה אדומים, אריאל וכמובן ירושלים בהסכם, אבל צעדים חד-צדדיים לא מועילים בשום צורה שהיא ובשום דבר". עוד אמר על הממשלה: "נראה לפעמים כאילו הם התכנסו ועשו החלטה משותפת איך להרוס את היחסים הבינ"ל של מדינת ישראל. עד כה הם עושים בזה עבודה טובה".

לפני כשלושה שבועות ראש העיר מעלה אדומים גיא יפרח הכריז כי המנהל האזרחי אישר את התכנון לבניית שכונת E1 - "מבשרת אדומים".

בנייה ישראלית בשטח E1, שגודלו 12 ק"מ רבוע וממוקם בין מעלה אדומים לירושלים, עוכבה במשך שנים מסיבות שונות בהן לחץ בין-לאומי. בנייה בשטח תקטע את הרצף הטריטוריאלי הפלסטיני באזור, ותחצוץ בין בית לחם ומזרח ירושלים, לבין רמאללה.

אמש פורסם בחדשות השבת כי נשיא איחוד האמירויות נפגש בריאד עם יורש העצר הסעודי, והשניים סיכמו שאם ישראל תספח שטחים ביהודה ושומרון האמירתים יפרשו מהסכמי אברהם. עבור הסעודים מדובר בהחלטה שעלולה לסתום את הגולל על הסיכוי לנורמליזציה עם ישראל.

איחוד האמירויות איימה בימים האחרונים שסיפוח שטחים ביהודה ושומרון יהווה מבחינת "קו אדום" ביחסים עם ישראל וכעת נראה כי האמירתים תיאמו עמדות בנושא עם סעודיה.