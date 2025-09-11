פרטים חדשים

בפנטגון זיהו טילים מכוונים לדוחה, ר"מ קטר לא ענה לטלפון

הפנטגון עדכן תחילה את הבית הלבן, וטראמפ הנחה ליצור קשר באופן מיידי עם ראש הממשלה הקטרי, שלא ענה לטלפון. סגנו עודכן על הפעולה בדוחה - בזמן שהחלו להישמע הפיצוצים. דיווח: "פסגה ערבית דחופה" תתקיים בקטר בתחילת השבוע הבא
מחבר שמעון מיג'אן
זירת התקיפה בקטר
זירת התקיפה בקטר צילום: רויטרס

יומיים חלפו מאז התקיפה הישראלית בדוחה במטרה לחסל את צמרת חמאס, והיום (חמישי) מתפרסמים בכאן חדשות פרטים חדשים על שיחת האזהרה של השליח האמריקני סטיב וויטקוף לקטר - רגעים לפני התקיפה. 

לפי שנודע לכאן חדשות, הפנטגון עדכן את הבית הלבן על התקיפה הקרבה, וזאת לאחר שזוהו טילים שמשוגרים לכיוון קטר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הנחה את וויקטוף להתקשר לראש ממשלת קטר - אך זה לא ענה. 

לאחר מכן, התקשר וויטקוף לסגנו של ראש הממשלה, אך בזמן שדיבר איתו כבר התקבלה הודעה מעיתונאי על כך שנשמעו פיצוצים בדוחה. 

בתוך כך, העיתון "אלערבי אלג'דיד" הפרו-קטרי מדווח היום כי "פסגה ערבית-אסלאמית דחופה" תתקיים בדוחה בימים ראשון ושני בשבוע הבא. הפסגה צפויה לדון בתקיפה הישראלית. 

הבוקר דווח בעיתון "אלאח'באר" הלבנוני כי לפני ניסיון החיסול בקטר, ישראל שקלה לתקוף את צמרת חמאס בטורקיה. לפי מקורות מצרים, התקיפה בדוחה בוצעה כחלופה לפעולה שתוכננה בטורקיה.

לדברי המקורות, ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרים היו משוכנעים שהממשל האמריקני יהיה מסוגל לטפל בהשלכות תקיפה שכזו מול קטר, שלא כמו באירוע דומה בטורקיה, שהיה עלול להסלים בגלל החברות שלה בנאט"ו דבר, ולגרום לישראל לשלם מחיר מדיני וכלכלי גדול.

