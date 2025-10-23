התירוץ של נתניהו לגבי חוק הריבונות - ודרישת סגנו של טראמפ

בפגישה בין השניים הסביר רה"מ כי ההצבעה הייתה בקריאה טרומית בלבד וכי היא "אירוע פוליטי". סגן נשיא ארה"ב הטיח: "זה לא יכול לקרות בזמן שאני מבקר פה" • נתניהו נזף בשרים: "לא צריך כל הזמן לרצות את הבייס, אפשר גם לפעול באחריות"

התירוץ של נתניהו לגבי הריבונות - ודרישת סגנו של טראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לסגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די ואנס כי אישור החוק להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון בכנסת היה בקריאה טרומית בלבד, והסביר: "זה לא יתקדם לשום מקום. מדובר באירוע פוליטי" - כך פורסם הערב (חמישי) במהדורת כאן חדשות.

ואנס השיב לנתניהו: "זה לא יכול לקרות בזמן שאני מבקר פה".

החלת הריבונות על יו"ש | עם ההבטחה של רה"מ נתניהו לסגן נשיא ארה"ב: "לא יתקדם לשום מקום", והתשובה של ואנס - "זה לא יכול לקרות כשאני מבקר כאן"

עוד פורסם הערב במהדורה כי נתניהו נזף בשרי הקבינט: "לא צריך כל הזמן לרצות את הבייס. אפשר גם לפעול באחריות".

גם שגריר ארצות הברית בישראל יחיאל לייטר, שהשתתף באופן חריג בישיבת הקבינט, תקף את השרים שהצביעו בעד החלת הריבונות: "אתם עושים מעשרים שמזיקים לקשר עם ארצות הברית". השרים הגיבו וטענו: "להפך, זה חשוב שהאמריקנים ישמעו שיש ביקורת".

"לא צריך לרצות את הבייס": עם הנזיפה של רה"מ בשרי הקבינט שתמכו בהחלת הריבונות – והצעדים שנתניהו לא עשה כדי למנוע את ההצבעה

מוקדם יותר היום התייחס טראמפ בפומבי להעברת החוק אתמול ואמר: "זה היה מוזר. הייתי די מבולבל. אמרו לי שזו הצבעה סמלית. אמרו לי שזה תעלול פוליטי, ואם זה המצב – זה ממש מטופש ואני נעלב מזה. מדיניות ממשל טראמפ היא שיהודה ושומרון לא יסופחו".

בריאיון שהעניק הנשיא טראמפ למגזין "טיים" הבהיר כי סיפוח ישראלי ביהודה ושומרון אינו מקובל עליו. "נתתי את מילתי למדינות ערב; ישראל תאבד את כל תמיכתה מארצות הברית אם זה יקרה".

אחרי פרסום הריאיון הודיע יו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ כי חוקי החלת הריבונות על שטחי יהודה ושומרון לא יקודמו עד להודעה חדשה.

הצעת החוק "להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון" עברה אתמול בכנסת בקריאה טרומית . 25 חברי כנסת הצביעו בעד, בעוד 24 התנגדו. מצד האופוזיציה, מפלגת יש עתיד התנגדה לחוק, מפלגת ישראל ביתנו תמכה, ובכחול-לבן לא השתתפו.