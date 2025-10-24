"תושבי יו"ש נמכרו לעולם הערבי": במועצת יש"ע זועמים על הממשלה

מנכ"ל המועצה, עומר רחמים, הסביר בריאיון לכאן רשת ב' מדוע בהתיישבות מאוכזבים מהממשלה אחרי הניסיון למסמס את חוק הריבונות

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, אמר הבוקר (שישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' כי בעקבות אירועי הימים האחרונים, יש בהתיישבות אכזבה גדולה מההתנהלות של אנשי המחנה הלאומי בסוגיית חוקי הריבונות, וכי אי אפשר לצפות מנשיא ארצות הברית להיות יותר ציוני ויותר ימני מראש ממשלת ישראל.

לדבריו, כשמשהו חשוב לנתניהו, הוא מצליח לקדם זאת מול האמריקנים: "ראש הממשלה מתפאר, ובצדק, ברעיון של שלום תמורת שלום. מה שמסתבר, לפי דברי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה שבסופו של דבר יותר מחצי מיליון תושבי יהודה ושומרון, שחלק גדול מהם מצביעי ליכוד, נמכרו לעולם הערבי".

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים. (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

השבוע, הצעות החוק להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון ומעלה אדומים עברו בקריאה טרומית. 25 חברי כנסת הצביעו בעד, בעוד 24 התנגדו. מצד האופוזיציה, מפלגת יש עתיד התנגדה לחוק, מפלגת ישראל ביתנו תמכה, בכחול-לבן לא השתתפו.

יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הצביע בעד החוק ולמעשה הכריע לטובת העברתו, בניגוד לעמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיחד עם שאר חברי מפלגתו נמנעו בהצבעה. כתוצאה מכך, בליכוד החליטו על הדחת אדלטשיין מחברות בוועדה.

"לא צריך לרצות את הבייס": @shemeshmicha עם הנזיפה של רה"מ בשרי הקבינט שתמכו בהחלת הריבונות – והצעדים שנתניהו לא עשה כדי למנוע את ההצבעה#מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/dMHDDtIHfH — כאן חדשות (@kann_news) October 23, 2025

ההצבעה אירעה בזמן ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס בישראל, שטען כי "נעלב מכך", ונתניהו נאלץ לספק הסברים לכך. ראש הממשלה טען בפניו: "זה לא יתקדם לשום מקום. מדובר באירוע פוליטי".

בריאיון שהעניק השבוע הנשיא טראמפ למגזין "טיים", הבהיר כי סיפוח ישראלי ביהודה ושומרון אינו מקובל עליו. "נתתי את מילתי למדינות ערב, ישראל תאבד את כל תמיכתה מארצות הברית אם זה יקרה".

אחרי פרסום הריאיון הודיע יו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ כי חוקי החלת הריבונות על שטחי יהודה ושומרון לא יקודמו עד להודעה חדשה.