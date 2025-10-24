כאן רשת ב'

"תושבי יו"ש נמכרו לעולם הערבי": במועצת יש"ע זועמים על הממשלה

"תושבי יו"ש נמכרו לעולם הערבי": זעם ביש"ע על הממשלה
מנכ"ל המועצה, עומר רחמים, הסביר בריאיון לכאן רשת ב' מדוע בהתיישבות מאוכזבים מהממשלה אחרי הניסיון למסמס את חוק הריבונות
מחבר יאיר ויינרב
Getting your Trinity Audio player ready...
בנימין נתניהו ודונלד טראמפ, אוקטובר 2025
בנימין נתניהו ודונלד טראמפ, אוקטובר 2025 צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, אמר הבוקר (שישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' כי בעקבות אירועי הימים האחרונים, יש בהתיישבות אכזבה גדולה מההתנהלות של אנשי המחנה הלאומי בסוגיית חוקי הריבונות, וכי אי אפשר לצפות מנשיא ארצות הברית להיות יותר ציוני ויותר ימני מראש ממשלת ישראל.

לדבריו, כשמשהו חשוב לנתניהו, הוא מצליח לקדם זאת מול האמריקנים: "ראש הממשלה מתפאר, ובצדק, ברעיון של שלום תמורת שלום. מה שמסתבר, לפי דברי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, זה שבסופו של דבר יותר מחצי מיליון תושבי יהודה ושומרון, שחלק גדול מהם מצביעי ליכוד, נמכרו לעולם הערבי".

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים. (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

השבוע, הצעות החוק להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון ומעלה אדומים עברו בקריאה טרומית. 25 חברי כנסת הצביעו בעד, בעוד 24 התנגדו. מצד האופוזיציה, מפלגת יש עתיד התנגדה לחוק, מפלגת ישראל ביתנו תמכה, בכחול-לבן לא השתתפו.

יושב ראש ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין הצביע בעד החוק ולמעשה הכריע לטובת העברתו, בניגוד לעמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו, שיחד עם שאר חברי מפלגתו נמנעו בהצבעה. כתוצאה מכך, בליכוד החליטו על הדחת אדלטשיין מחברות בוועדה.

ההצבעה אירעה בזמן ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס בישראל, שטען כי "נעלב מכך", ונתניהו נאלץ לספק הסברים לכך. ראש הממשלה טען בפניו: "זה לא יתקדם לשום מקום. מדובר באירוע פוליטי". 

בריאיון שהעניק השבוע הנשיא טראמפ למגזין "טיים", הבהיר כי סיפוח ישראלי ביהודה ושומרון אינו מקובל עליו. "נתתי את מילתי למדינות ערב, ישראל תאבד את כל תמיכתה מארצות הברית אם זה יקרה".

אחרי פרסום הריאיון הודיע יו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ כי חוקי החלת הריבונות על שטחי יהודה ושומרון לא יקודמו עד להודעה חדשה.

עוד בנושא

אבי מעוז ובנימין נתניהו

אדלשטיין הכריע: חוק הריבונות ביו"ש עבר בקריאה טרומית

ראש הממשלה בנימין נתניהו עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס, היום

התירוץ של נתניהו לגבי הריבונות - ודרישת סגנו של טראמפ

תגיות |
בחירת העורכת
  • ביג דיל
    ביג דיל: למה אנחנו עדיין אובססיביים לרזון?
  • הגורם האנושי | אופקית הפעילה החברתית
    יותר משנה באוהל: אופקית מנהלת את מאהל החטופים בירושלים
  • פרק 29: עינת הולנד | איך לעבור לתל אביב
    מרד-בול בגינה לניסן נתיב: עינת הולנד על המעבר לתל אביב
  • V-J Day in Times Square
    המלחמה הסתיימה, אז למה אנחנו לא שמחים?
  • "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם
    "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שעושים כסף מאינסטגרם

אולי יעניין אותך