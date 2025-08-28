ישראל הוציאה צו מעצר נגד הלוביסט האמריקני ג'יי פוטליק

ישראל הוציאה צו מעצר נגד הלוביסט האמריקני ג'יי פוטליק
מטעם עורכי הדין אורי קורב וסיון רוסו, המייצגים את פוטליק, נמסר: "הוצאת צו מעצר בישראל בנסיבות אלו היא צעד תמוה ומיותר. נראה כי מדובר בהחלטה שמטרתה אך ורק להפעיל לחץ, והנובעת משיקולים שאינם נוגעים לחקירה ולחקר האמת"
מחבר שלי טפיירו
פרשת קטרגייט: יונתן אוריך, בנימין נתניהו, אלי פלדשטיין
פרשת קטרגייט: יונתן אוריך, בנימין נתניהו, אלי פלדשטיין צילום: -

לאחר שמשרד המשפטים האמריקני החליט לבטל את חקירתו של הלוביסט האמריקני לטובת קטר ג'יי פוטליק, הערב (רביעי) המשטרה הוציאה נגדו צו מעצר, שייכנס לתוקף אם יגיע לישראל. 

מטעם עורכי הדין אורי קורב וסיון רוסו, המייצגים את פוטליק, נמסר: "ג'יי פוטליק ממשיך גם בימים אלו, כמו לאורך השנתיים האחרונות, לפעול בהתמדה יומיומית, על חשבונו האישי, לילות וימים, במאמץ לסייע למשפחות החטופים בהשבת יקיריהן, שנחטפו באכזריות בידי ארגון טרור אכזרי, אל חיק משפחותיהם".

"מר פוטליק שיתף פעולה לכתחילה וכבר תאם מועדים למסירת עדותו בפני הרשויות הישראליות. לפיכך, הוצאת צו מעצר בישראל בנסיבות אלו היא צעד תמוה ומיותר. נראה כי מדובר בהחלטה שמטרתה אך ורק להפעיל לחץ, והנובעת משיקולים שאינם נוגעים לחקירה ולחקר האמת. לא מן הנמנע כי זו גם הסיבה לכך שהרשויות בארצות הברית סירבו בשלב זה לאפשר קיום הליכים משפטיים בארצות הברית, במסגרת סמכותן לדחות בקשה לשיתוף פעולה בחקירה שהיא בעלת אופי פוליטי", נמסר בהודעת עורכי דינו של פוטליק.

> מה תפקיד כל אחד מהחשודים? עושים סדר בפרשת קטרגייט

בתוך כך, גורם בחקירת פרשת קטרגייט אמר בשיחה עם "כאן חדשות" כי החקירה "רחוקה מלהסתיים". הגורם העריך כי יש צורך בחקירת אישי ציבור נוספים ובשלב זה נתניהו לא יזומן לחקירה.

הלוביסט האמריקני ג'יי פוטליק הוביל יחד עם ישראל איינהורן קמפיין תודעה במהלך המלחמה החל מחודש אפריל 2024, שמטרתו בין היתר הייתה להדוף את האשמות על קטר לאחר 7 באוקטובר על קשריה עם חמאס.

לפני כשבוע פורסם בכאן חדשות כי על פי החשד, הקטרים שילמו לכאורה עשרה מיליון דולר, למי שהיו בכירים ישראלים במערכת הביטחון, לאנשי מוסד לשעבר אנשי החברה הטכנולוגית קוסיו, וגם לאנשים בסביבת ראש הממשלה - בפרויקטים שנמצאים בלב החקירה.

