ברבי, יורשים וטיילור סוויפט: אירועי התרבות של 2023 מא' ועד ת'

אופנהיימר

לפני חמישה חודשים התפוצץ בבתי הקולנוע בארץ וברחבי העולם סרט הדרמה הביוגרפי של כריסטופר נולאן, אודות הפיזיקאי היהודי-אמריקני רוברט אופנהיימר, אבי פצצת האטום. האפוס המרתק בכיכובם של קיליאן מרפי, אמילי בלאנט ומאט דיימון, הכניס 955 מיליון דולר בקופות ברחבי העולם והפך לסרט השלישי הרווחי השנה.

קיליאן מרפי, מתוך "אופנהיימר" (צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט)

מלבד הביקורות הנלהבות והפרמיירה הנוצצת בלונדון ששובשה בעקבות שביתת השחקנים, הסרט ייזכר גם כזה שעמד במרכז תופעת האינטרנט "ברבנהיימר" בשל עלייתו לאקרנים בדיוק באותו יום עם סרט שונה לחלוטין.

ברבי

אחרי 14 שנות פיתוח, העברת זכויות בין שלושה אולפנים, החלפת במאים, תסריטאים ושחקניות ראשיות – הקיץ זה סוף-סוף קרה. בדיוק באותו יום בו "אופנהיימר" הגיע אל המסכים, גם "ברבי" של הבמאית גרטה גרוויג צבעה את בתי הקולנוע בוורוד.

מרגו רובי, מתוך "ברבי" (צילום: באדיבות טוליפ אנטרטיינמנט)

סרט הלייב אקשן הראשון שעסק בבובה המפורסמת של "מאטל", בכיכובם של מרגו רובי וראיין גוסלינג, שבר שיאים בזה אחר זה. עם קצת יותר מ-1.4 מיליארד דולר בקופות, מלבד היותו הסרט הרווחי ביותר השנה, מדובר גם בקומדיה המצליחה ביותר בכל הזמנים ובסרט המצליח ביותר בתולדות אולפני "האחים וורנר". וזה עוד לפני שהזכרנו את "מערכת היחסים המורכבת בין גברים ונשים" שבמרכז העלילה.

גולדה

רגע לפני שציינו יובל לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, בקיץ האחרון נחת בישראל סרט הקולנוע "גולדה" של הבמאי הישראלי זוכה האוסקר גיא נתיב – ואיתו גם כוכבת הסרט דיים הלן מירן.

ההפקה הבריטית-אמריקנית שהוקרנה לראשונה בפסטיבל ברלין ופתחה את פסטיבל הקולנוע בירושלים, התקבלה בהתלהבות על ידי הקהל הישראלי. בשבוע שעבר נכנס הסרט לרשימת המועמדים המקוצרת לפרס אוסקר מוצדק על מלאכת האיפור.

דני מסטרסון לכלא

25 שנה לאחר שהתפרסם לראשונה בסיטקום "מופע שנות ה-70", דני מסטרסון רחוק מאוד מאור הזרקורים שעטף אותו מאז. בחודש יוני האחרון הוא הורשע באונס של שתי נשים שהתרחש בביתו בתחילת שנות ה-2000. כעבור שלושה חודשים הוא נידון ל-30 שנות מאסר, אותן החל לרצות ביום רביעי האחרון בבית סוהר בקליפורניה.

תמונת המעצר של מסטרסון, בשבוע שעבר (צילום: California Department of Corrections)

חבריו לסדרה, אשטון קוצ'ר ומילה קוניס עוררו את זעם המעריצים לאחר שנחשף כי שלחו לשופטת שניהלה את המשפט מכתבי תמיכה במסטרסון, מכתבים שנועדו להמתיק את עונשו. בעקבות החשיפה, בני הזוג פרסמו סרטון התנצלות ונאלצו לפרוש מקרן למניעת התעללות מינית בילדים.

האחרונים מבינינו

שנה אחרי שרובנו קיבלו את מנת חיסון הקורונה האחרונה שלנו, עלתה במסך הקטן סדרת הדרמה הפוסט-אפוקליפטית "האחרונים מבינינו". סדרת הטלוויזיה הראשונה של HBO שמבוססת על משחק וידאו, בכיכובם של פדרו פסקל ובלה רמזי, זכתה לשבחי המבקרים, לנתוני צפייה חסרי תקדים והיא מועמדת ל-24 פרסי אמי ושלושה פרסי גלובוס הזהב.

פדרו פסקל ובלה רמזי, מתוך כרזת הסדרה "האחרונים מבינינו" (צילום: HBO)

עד שהעונה החדשה תעלה (רק ב-2025), לנו נותר להתנחם בשיר Long Long Time של לינדה רונסטאדט, שזכה לזינוק קיצוני בנתוני ההאזנה שלו לאחר שידור הפרק השלישי והנוגע ללב של הסדרה.

וואם!

כן, גם נטפליקס נכנסת אל ידיעת סיכום השנה. לא, לא בגלל עונת הסיום של "הכתר" ולא בעקבות הסרט "לב של אבן" של גל גדות. גם לא הודות לסרט הדוקו על פמלה אנדרסון. אלא בזכות הסרט התיעודי שעסק בצמד הבריטי שהגדיר מחדש את הפופ באייטיז.

הדוקו ששילב קליפים וקטעי ארכיון נדירים עם ראיונות עבר של ג'ורג' מייקל המנוח ואנדרו רידג'לי יבדל"א, נתן הצצה אל תהליך היצירה של להיטי ענק כמו Careless Whisper ו- Last Christmasואל החברות ארוכת השנים של השניים, שנמשכה עד מותו של מייקל לפני שבע שנים.

זכו בפרסים

רגע לפני שניכנס אל עונת הטקסים של 2024 (כולל טקס האמי של 2023 שנדחה מספטמבר האחרון), זאת הזדמנות טובה להיזכר בשתיים שעשו השנה היסטוריה. הראשונה היא מישל יאו, שזכתה בפרס האוסקר לשחקנית הראשית הטובה ביותר על תפקידה בסרט "הכל בכל מקום בבת אחת". יאו, בת ה-61, הייתה האישה הראשונה ממוצא אסייתי שעשתה זאת. סרט המדע הבדיוני בו כיכבה זכה בשבעה פרסי אוסקר, בראשם לסרט הטוב ביותר.

מישל יאו בטקס פרסי האוסקר, ביונסה בטקס פרסי הגראמי (צילום: אי-פי)

גם ביונסה, רגע לפני שפצחה בסיבוב ההופעות הבינלאומי שלה, קטפה בטקס פרסי הגראמי האחרון ארבעה פרסים, על אלבומה Renaissance. בכך הפכה לאמן המעוטר ביותר בתולדות הטקס, עם 32 פסלונים שקיבלה שם לאורך הקריירה.

חיים טופול

קשה להתקדם הלאה מבלי להיפרד מהשחקן והזמר חיים טופול, שהיה מהראשונים לנפץ את תקרת הזכוכית מעבר לים עבור אמנים ישראלים רבים שהגיעו אחריו. טופול, חתן פרס ישראל, זכה בשני פרסי גלובוס הזהב על תפקידיו בסרטים "סאלח שבתי" ו"כנר על הגג". על האחרון היה מועמד גם לפרס אוסקר לשחקן הראשי הטוב ביותר.

חיים טופול, 2015 (צילום: אי-פי)

מי שהחל את דרכו בלהקת הנח"ל, גדל לכוכב שזרח על במות ברודוויי והווסט אנד. אם לא די בכך, הוא יזם והקים את "וראייטי ישראל" ואת "כפר נהר הירדן" ואפילו השתתף בפעולות של המוסד בחו"ל. גיבור במלוא מובן המילה.

טיילור סוויפט

אם יש מישהי שתעלה חיוך כשתיזכר פעם ב-2023, אין ספק שזאת תהיה הזמרת והיוצרת האמריקנית טיילור סוויפט, שנבחרה החודש לאשת השנה של מגזין "טיים". סיבוב ההופעות הבינלאומי שלה The Eras Tour שיצא לדרך בחודש מרץ, הוכרז החודש רשמית כסיבוב ההופעות הרווחי בהיסטוריה עם רווח כולל של יותר ממיליארד דולר. גם הסרט שתיעד את ההופעה שבר שיא כבר במכירת הכרטיסים המוקדמת, הפך לסרט ההופעה הרווחי בכל הזמנים וזיכה את סוויפט במועמדות חמישית בקריירה לפרס גלובוס הזהב.

אם לא די בכך, אחרי שגם השנה שחררה שני אלבומים שהקליטה מחדש והוכרזה כאמן המושמע ביותר בספוטיפיי ב-2023, בחודש שעבר דווח כי תקבל משירות הזרמת המוזיקה תמלוגים בסך 100 מיליון דולר. ואם זה לא הספיק, בסוף השבוע דווח כי הפכה לאמן הראשון בהיסטוריה שכבש את ארבעת המקומות הראשונים במצעד מכירות האלבומים השבועי של "בילבורד". וזה בלי להזכיר את הזוגיות החדשה שלה. שנה טובה, כבר אמרנו?

יורשים

27 מועמדויות בטקס פרסי האמי ותשע מועמדויות לפרס גלובוס הזהב שמצפים ליוצרי הסדרה "יורשים" בשבועות הקרובים, הן רק קצה הקרחון לסיבה שמדובר באחת הסדרות הטובות ביותר שנראו על המסך. העונה הרביעית והאחרונה של סדרת הדרמה עטורת השבחים של HBO ירדה משידור בחודש מאי האחרון, אחרי שלימדה את צופיה שיעור חשוב בטבע האדם.

כרזת העונה האחרונה של "יורשים" (צילום: HBO)

"כל משפחה אומללה - אומללה בדרכה שלה", כתב טולסטוי ב"אנה קארנינה". ועם כל ההון, הנכסים והמניות, משפחת רוי הבדיונית הייתה השנה אומללה במיוחד. ובכל זאת, למרות הצער שבפרידה, אפשר להניח שנראה את יוצרי הסדרה וכמה מכוכביה עולים יותר מפעם אחת לשאת נאומי תודה בטקסי הפרסים בתקופה הקרובה.

כמעט מתו

זה קרה לפני שנה בדיוק. ב-1 בינואר 2023 נדרס השחקן האמריקני ג'רמי רנר, כוכב סרטי היקום הקולנועי של מארוול, על ידי מפלסת שלג בביתו בנבדה, כשניסה להציל את אחיינו מדריסה. האירוע הקשה גרם לשברים בגופו ביותר מ-30 עצמות, נוסף לריאה שקרסה.

אחרי כמה ניתוחים מורכבים ומצילי חיים ועשרה שבועות של שיקום ממושך החל רנר ללכת עם מקל. "אם הייתי שם לבד ודאי הייתי מת", אמר כעבור שלושה חודשים בריאיון לדיאן סויר. השבוע הוא צפוי לחזור אל עבודתו ולהשתתף בצילומי העונה השלישית של הסדרה "ראש העיר של קינגסטאון".

רנר הוא לא הידוען היחיד שפגש השנה את המוות מקרוב. בסוף חודש יוני הודיע מנהלה האישי של מדונה, גיא עוזרי, כי מלכת הפופ אושפזה בטיפול נמרץ בבית חולים בניו יורק בשל "זיהום חיידקי חמור". היא שוחררה כעבור ארבעה ימים לביתה ופתיחת סיבוב ההופעות הבינלאומי שלה נדחתה בשלושה חודשים.

מדונה בפתיחת סיבוב ההופעות בלונדון, בחודש אוקטובר (צילום: גטי אימג'ס)

בחודש שעבר, במהלך הופעה שקיימה בפריז, סיפרה הזמרת לקהל כי הסיבה לאישפוז הייתה חיידק נדיר עם שיעור תמותה של 40%. "הריאות שלי לא תפקדו, הכליות שלי כשלו. כשהתעוררתי, ראיתי את הילדים שלי סביבי והבנתי שזה מה שיציל אותי", שיתפה. הזמרת המצליחה קיימה כבר 32 הופעות מתוך 79 שמתוכננות בסיבוב הנוכחי. ללמדכם שאלוהים אכן נוצר את המלכה.

לנה דל ריי

עשור אחרי שפרצה לחיינו עם להיטים כמו Video Games ו-Summertime Sadness, הזמרת והיוצרת האמריקנית לנה דל ריי שחררה בחודש מרץ השנה את אלבומה התשיעי בעל השם "הקליט" Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd. האלבום, שמסמל מעבר לשירים אישיים יותר של דל ריי, זכה להצלחה גדולה במכירות ואף לשבחי המבקרים.

זאת ועוד, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd רשם את נתוני ההשמעה הגבוהים ביותר בספוטיפיי ליום השקה ולשבוע ההשקה של אלבום בז'אנר האלטרנטיבי. בטקס פרסי הגראמי הקרוב מועמדת דל ריי לחמישה פרסים, בראשם לאלבום השנה ולשיר השנה על A&W.

מת'יו פרי

שנה לאחר שהוציא לאור ספר אוטוביוגרפי בו חשף את מחיר התמכרותו ארוכת השנים לאלכוהול ולמשככי כאבים, בסוף חודש אוקטובר הלך לעולמו כוכב הסדרה "חברים" כשהוא בן 54 בלבד. פרי, נמצא ללא רוח חיים בג'קוזי בביתו. על פי דוח הנתיחה שפורסם לפני כשבועיים, התברר כי מת בעקבות "השפעות חמורות של קטמין".

מת'יו פרי, ארכיון (צילום: גטי אימג'ס)

ימים ספורים לפני פרסום דוח הנתיחה, סיפרה השחקנית ג'ניפר אניסטון בריאיון למגזין "וראייטי" כי התכתבה עם פרי ביום בו הלך לעולמו. "הוא היה שמח, הוא היה בריא. הוא הפסיק לעשן והתאמן. הוא היה מאושר - זה כל מה שאני יודעת", אמרה בריאיון. זרם ההספדים שפורסמו בימים שלאחר מותו, בהם של כוכבי הסדרה, רק הוכיחו איזה שחקן מחונן וקומיקאי בחסד איבדה תעשיית הבידור.

נועה קירל

אז נכון. בסיכומי השנה האזרחית פחות נהוג לעסוק בגיבורים מקומיים. ובכל זאת, נדמה ש-2023 הייתה ה-שנה של נועה קירל. אחרי שקיבלה על עצמה את שרביט ייצוג ישראל באירוויזיון עשרה חודשים לפני התחרות, קירל עשתה את זה בענק והגיעה אל המקום השלישי באירוע הגמר – כולל דוז פואה מפולין.

מאז, Unicorn נבחר לשיר השנה של כאן גימל וטיקטוק במשדר "העשירייה של השנה" ובשבוע שעבר גם הוכרז כשיר המושמע ביותר ב-2023 על פי נתוני אקו"ם. וזה בלי להזכיר את "פרובוקטיבית" ו"Deja Vu" שחרכו אף הם את המצעדים, בזמן שקירל עושה היסטוריה כשהיא חוזרת אל פארק הירקון בתל אביב לשתי הופעות שכל הכרטיסים אליהן נמכרו מראש.

סמנתה חוזרת

זה אולי אחד הקאמבקים המדוברים של השנה. 13 שנים מאז שגילמה את דמותה של סמנתה ג'ונס בסרט ההמשך השני של סדרת הקאלט "סקס והעיר הגדולה", קים קטרל חזרה אל נעלי המעצבים של אשת יחסי הציבור בפרק סיום העונה השנייה של "פשוט ככה".

זה קרה אחרי שנים בהן הביעה התנגדות פומבית להשתתף בסרט שלישי או בסדרת המשך, נוסף להערות אחרות שלא היססה להשמיע על "חברתה" לסדרה, השחקנית שרה ג'סיקה פרקר. על פי דיווחים בכלי תקשורת בארצות הברית, מלבד הדרישה לעבוד עם המלבישה המיתולוגית של הסדרה המקורית, השחקנית הקנדית שלשלה לכיסה לא פחות ממיליון דולר. לא רע בשביל 71 שניות.

עפרה חזה ב"רולינג סטון"

רגע אחרי שסיכמנו את 2022 (קראתם נכון), ב-1 בינואר השנה פרסם מגזין התרבות האמריקני "רולינג סטון" את דירוג 200 הזמרים הגדולים בכל הזמנים. אז אמנם סלין דיון לא נכנסה אל הרשימה (מפתיע, לא?), מי שדווקא כן שובצה שם הייתה לא אחרת מאשר עפרה חזה. "מדונה של המזרח התיכון", בפי עורכי המגזין, נכנסה הישר למקום 186, בין אלישיה קיז לבוני רייט.

עפרה חזה, 1988 (צילום: גטי אימג'ס)

"פלאוורס" (Flowers)

בינואר השנה שחררה הזמרת האמריקנית מיילי סיירוס את Flowers, סינגל ראשון מתוך אלבומה השמיני Endless Summer Vacation שיצא כעבור חודשיים.

מלבד המסרים הסמויים שמזכירים בין השורות את האקס המיתולוגי של סיירוס, ליאם המסוורת', הפרפרזה לשיר When I Was Your Man של ברונו מארס והדמיון ל- I Will Surviveשל גלוריה גיינור שהעסיקו את הרשת, שיר ההעצמה הזה צבר יותר מ-100 מיליון השמעות בספוטיפיי בשבוע הראשון לצאתו והיה הראשון שצבר מיליארד השמעות בפלטפורמה בזמן הכי מהיר (112 ימים). בטקס פרסי הגראמי הקרוב מועמדת סיירוס לשישה פרסי גראמי, שלושה מהם על Flowers.

צדיקים בסדום

86 ימים עברו מאז הטבח שביצעו מחבלי חמאס בעוטף עזה. נוכח העדויות הקשות למה שביצעו הטרוריסטים מהרצועה במבלים בפסטיבל נובה, בתושבי הקיבוצים ובחיילים במוצבי צה"ל הסמוכים לגדר, היו מי שמיהרו להביע תמיכה בישראל בשעתה הקשה ולגנות את ארגון הטרור. זה התחיל בפוסטים ברשתות החברתיות, מכתבים פתוחים עליהם חתמו יחד בקריאה לשחרור החטופים, המשיך בסרטוני הסברה והגיע עד ביקורים שבודדים מהם קיימו לאחרונה, כאן, בישראל.

ג'רי סיינפלד בקיבוץ בארי, החודש (צילום: רויטרס)

ג'רי סיינפלד, דברה מסינג, דייוויד שווימר, ג'וליאנה מרגוליס ומייקל רפפורט הם רק חלק קטן מהרשימה הזאת. ועדיין, נוכח גילויי האנטישמיות הגוברים ברחבי העולם וההתכחשות למעשים שביצעו מחבלי חמאס בקורבנות השבעה באוקטובר, מתגלים בעלי הברית האמיתיים של ישראל.

קיילי מינוג

כשמאחוריה 36 שנות פעילות בתעשיית המוזיקה, כוכבת הפופ האוסטרלית קיילי מינוג שחררה בחודש מאי השנה את Padam Padam, סינגל דאנס-פופ ראשון מתוך אלבום האולפן ה-16 שלה, Tension, שיצא בספטמבר. הסינגל הקצבי שעוסק, איך נאמר, בהתרגשות שמלווה "מפגש מיני", כבש את מצעדי ההשמעות ברחבי העולם (גם בישראל), השתלט על טיקטוק והיה להיט במצעדי הגאווה בקיץ האחרון.

מינוג הפכה לזמרת הרביעית בהיסטוריה עם להיט בעשרת המקומות הראשונים במצעד הבריטי במשך חמישה עשורים ברציפות (!), היא נכנסה אל רשימות השירים הטובים ביותר של השנה ב"בילבורד", "רולינג סטון", "וראייטי" ו"ניו יורק טיימס" ואפילו קיבלה מועמדות נדירה לפרס גראמי להקלטת הדאנס-פופ הטובה ביותר.

ריהאנה בסופרבול

שבע שנים מאז שירדה מהבמה בפעם האחרונה, הזמרת המצליחה מברבדוס ריהנאה עלתה על במה מעופפת במופע המחצית של הסופרבול, שהתקיים בחודש פברואר באריזונה. בניגוד לזמרים שעשו זאת לפניה בסיוע הופעות אורח של קולגות מהתעשייה, האורחת היחידה שגנבה לה את ההצגה הייתה הבטן ההריונית שהציגה לראווה מבעד סרבל אדום.

ריהאנה במופע המחצית, בחודש פברואר (צילום: אי-פי)

בהופעה שנמשכה בהתאם לכללים 13 דקות בלבד, ריהאנה ביצעה 12 להיטים, החל מ-Bitch Better Have My Money ו-We Found Love דרך Umbrella ועד Diamonds שלה. מופע המחצית צבר מאז יותר מ-200 מיליון צפיות ביוטיוב. בנה השני של ריהאנה והראפר אייסאפ רוקי נולד בחודש אוגוסט וקיבל את השם ריוט-רוז.

שביתה בהוליווד

לראשונה זה 60 שנה שיתקו את תעשיית הבידור בהוליווד שתי שביתות בו זמנית – האחת, של גילדת התסריטאים שפרצה בראשית חודש מאי והשנייה, של איגוד השחקנים שפרצה באמצע חודש יולי. שתיהן פרצו בעקבות סכסוך עם איגוד חברות ההפקה שסירב לדרישה להעלות את שכר המינימום של התסריטאים והשחקנים ולהסדיר את השימוש בבינה המלאכותית. וכך, במשך ארבעה חודשים לא שודרו תוכניות הלייט-נייט היומיות, הופסקו צילומי הפקות הקולנוע והטלוויזיה, לא התקיימו מסעות יחסי ציבור להפקות שהושלמו לפני השביתה וטקס פרסי האמי נדחה מחודש ספטמבר לחודש ינואר.

מחאת השחקנים השובתים בהוליווד, בחודש ספטמבר (צילום: אי-פי)

אחרי משא ומתן ממושך שקיימו שני האיגודים בנפרד עם המפיקים, הצדדים קיבלו את מבוקשם. שביתת התסריטאים הסתיימה בסוף חודש ספטמבר ושביתת השחקנים בראשית חודש נובמבר. ואנחנו נאלץ להמתין עד 2025 לעונה השלישית של "הלוטוס הלבן".

תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ

מאז שבעה באוקטובר כולנו ייחלנו שהשנה הזאת תגיע כבר לסיומה. המלחמה נמשכת ונראה שלא עומדת להסתיים בקרוב ו-129 חטופים מוחזקים עדיין בשבי חמאס. אז אם יש משהו אחד שאשמח שיקרה השנה, זה שהסרט הרע שכולנו מתעוררים אליו כבר 86 ימים יסתיים במהירות ושנחזור לימים רגועים ושקטים יותר בהם נוכל להנות מסרט טוב, סדרה משובחת או אלבום מרים.