סיפורי המלחמה
00:04:42

אביו של תומר ערבה: "זה אוכל אותי עד היום שלא רצתי לקיבוץ"

"זה אוכל אותי שלא רצתי לקיבוץ, למרות שידעתי מה יהיו התוצאות". אביו של תומר ערבה זכרו לברכה, התראיין היום לראשונה מאז שבנו נרצח בקיבוץ נחל עוז. בריאיון לכאן רשת ב', סיפר מעיין אליעז על הרגע שבו חייו השתנו והתחושות הקשות שמלוות אותו עד היום
ז'אנר:

בחירת העורכת

כל הכתבות