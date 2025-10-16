סיפורי המלחמה
מוקף בבכירי צה"ל: תיעוד חדש - כך חוסל אדריכל 7 באוקטובר

היום לפני שנה בדיוק, אחד מרגעי המפנה של המלחמה – חיסולו של סינוואר ברפיח. מה שהתחיל בעוד קרב בעזה, הסתיים במותו של האדריכל של שבעה באוקטובר. התיעוד החדש מזירת החיסול
