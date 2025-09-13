סיפורי המלחמה
00:15:27

שכבה אחת - שלושה נופלים: בוגרי התיכון הגיעו השבוע ללוויה שלישית של חבר

סמל גדי כוטל, שנהרג השבוע בתקרית הטנק בג'באליה, גדל בקיבוץ אפיקים שבעמק הירדן. גדי הוא כבר החלל השלישי מאותה השכבה בתיכון "בית ירח" שעל שפת הכנרת שנהרג במלחמה. בני הכיתה שנאלצו להגיע בפעם השלישית ללוויה של חבר. הכתבה של מואב ורדי, מתוך חדשות שישי 12.09.25
