סיפורי המלחמה
00:07:16

"זה הבית שלי": חיים בן ה-100 חזר לקיבוץ אחרי ששרד את טבח 7 באוקטובר

חיים (סולו) שילה הוא האיש שראה הכל - וזו ממש לא קלישאה: שורד שואה שעלה לארץ, הקים את קיבוץ נירים ושרד את טבח 7 באוקטובר. עכשיו, כשהוא כבר בן 100 - הוא החליט לחזור לקיבוץ. הכתבה של נופר משה פרדו, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כל הכתבות