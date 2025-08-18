סיפורי המלחמה
למרות המלחמה: הסוד ליחסים בין ישראל ומרוקו

בימים אלו מציינים 5 שנים לִתחילת הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לבין מדינות ערביות, בהן האמירויות, בחריין, סודאן ומרוקו. רועי קייס, שוחח עם הדיפלומטית הראשונה של מרוקו בישראל לאחר ההסכם, ושמע ממנה דווקא תחזית אופטימית - למרות היחסים המתוחים עם מדינות ערב על רקע המלחמה בעזה
