סיפורי המלחמה
00:08:05

"גילינו מה הפסדנו": תושבי קריית שמונה גילו את המרכז - והעיר מתרוקנת

המלחמה בלבנון הסתיימה בניצחון על חיזבאללה - ולמרות זאת בקריית שמונה רבים בוחרים שלא לשוב. הפינוי הממושך טלטל את חייהם, ועכשיו הם מחפשים יציבות וביטחון, שמצאו במרכז הארץ
