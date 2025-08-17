הלוחמים שמקעקעים את הזיכרונות מהקרב - ומנציחים את החברים שאיבדו

הם חזרו מהקרב עם סיפורים שאי אפשר לשכוח - זיכרונות של פחד, אובדן, וגם של חברים שלא שבו. עכשיו, במקום לשמור את הכאב בפנים, הם בוחרים לחרוט אותו על הגוף: עם קעקוע שמספר את מה שהמילים לא מצליחות לבטא, לזכר החברים, הרגעים הקשים, וגם לסימן של המשך החיים אחרי המלחמה