סיפורי המלחמה
00:11:58

"מוכן לתת הכול כדי להיות איתו חמש דקות": בן ציון נפל בערב ראש השנה

הדפיקה בדלת הגיעה לבית משפחת פלח בזמן כשישבו לארוחת ערב ראש השנה, לפני שנה בדיוק. שלושת ילדי המשפחה לחמו אז בלבנון, ובן ציון, האח הקטן - נפל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה
ז'אנר:

בחירת העורכת

כל הכתבות