סיפורי המלחמה
00:13:31

תיעוד בלעדי מ-7 באוקטובר: הרגע שבו הטייסים הבינו שהקיבוץ מלא מחבלים

ריאיון מיוחד עם טייס האפאצ'י שהוביל את הקרב, תיעוד בלעדי ממצלמות האבטחה - והרגעים הדרמטיים ברשת הקשר, כשהטייסים מבינים שעשרות האנשים שרצים בשבילי הקיבוץ הם לא כוחותינו, אלא מחבלים
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כל הכתבות