סיפורי המלחמה
00:14:13

"ירו עלינו, ואני המשכתי לצלם": שנתיים אחרי הטבח - זיו קורן חוזר לזירות הקשות

הצלם זיו קורן מיהר להגיע לעוטף ב-7 באוקטובר והצליח לתעד את המראות הקשים של הטבח. שנתיים אחרי, קורן חוזר לאותם המקומות - מקומות שבחלקם השתנו והחלימו, ובחלקם נעצרו וקפאו בזמן - וצילם אותם שוב בסדרת צילומים נוגעת ללב שאותה הוא מציג לשבועיים בלבד, בתערוכה ליד מגרש הרכבים השרופים במושב תקומה
