עיר החללים: משפחות החללים ממודיעין קמות משבעה לעיר שאיבדה 37 חיילים וחיילות
סיפורי המלחמה
00:16:40

37 חיילים חללים, גברים ונשים, איבדה העיר מודיעין במלחמה - יותר מכל עיר אחרת בארץ יחסית לגודלה. שני החללים שנהרגו בשבוע שעבר ברפיח - רב סרן יניב קולא וסמל ראשון איתי יעבץ - היו תושבי מודיעין גם הם. המשפחות שלהם קמו השבוע מהשבעה והצטרפו בלב כבד לקהילת השכול העירונית
