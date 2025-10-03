"אני גר במקום בו נרצחו 102 מחבריי": חייהם של תושבי בארי שנתיים אחרי הטבח

שבוע לפני שנציין שנתיים לטבח ולמלחמה שפרצה בעקבותיו, ועודנה נמשכת, חזרנו לקיבוץ בארי - שהפך לאחד מסמלי 7 באוקטובר אחרי ש-102 מחבריו נרצחו על ידי מחבלי חמאס. מאז אותה שבת שחורה עברו כמעט כל חברי הקהילה להתגורר ביישוב הזמני בחצרים, אך כ-50 חברים התעקשו לחזור לבארי זמן קצר אחרי תחילת המלחמה. פגשנו אותם שם, במקום שבו קרה הנורא מכל, ובו הם מנסים לקום ולצמוח