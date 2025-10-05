סיפורי המלחמה
00:06:17

דניאלה גלבוע משחזרת לראשונה את החטיפה לעזה: "ניסיתי לשחק אותה מתה"

שנתיים אחרי שנחטפה, שורדת השבי דניאלה גלבוע בריאיון מיוחד לקרן נויבך בהסכת "נחל עוז, המוצב שהופקר", משחזרת לראשונה את רגעי החטיפה במיגונית שבה נרצחו חברותיה. איך התחזתה למתה כדי לשרוד - והשיחה המטלטלת שלה עם קרינה ארייב בזמן התופת
