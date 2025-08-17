סיפורי המלחמה
00:04:11

התיעוד המצמרר של צוות הטנק שנחטף - שבוע לפני ה-7 באוקטובר

הטנק הבוער על גבול עזה הפך לאחד מסמלי שבעה באוקטובר - נחשף אצלנו תיעוד מצמרר של שלושה מלוחמי הטנק שנחטפו - נמרוד, עוז ועומר - יחד, שבוע לפני המתקפה
