סיפורי המלחמה
00:06:54

הפעיל שנמלט מקטר וחושף את הפנים האמיתיות של המשטר

ח'אלד אל-היל, פעיל אופוזיציה מקטר שנמלט ללונדון בשל היותו מבוקש למעצר - חושף את המניפולציות והמשחק הכפול של קטר: גם תומכת בטרור וגם משחקת אותה מול העולם המערבי. הוא מזהיר שהתמיכה שלה בחמאס ובארגוני הטרור תוביל את הנסיכות המפרצית לאבדון. הכתבה של רועי קייס, מתוך חדשות השבת 20.09.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כל הכתבות