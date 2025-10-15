אחרי חזרת החטוף האחרון שהציל: הוריו של ענר שפירא מדברים

עם חזרתו של אלון אהל מהשבי הושלמה השבתם של כל החטופים שנלקחו ממיגונית המוות ברעים: מי לשיקום ומי לקבורה. בפֿתח אותה מיגונית עמד ענר שפירא זכרו לברכה, והדף בגבורה רימון אחר רימון עד שנפל. כתבתנו פגשה את הוריו לריאיון מיוחד על המשימה של ענר - שסוף סוף הושלמה