סיפורי המלחמה
"ישראל שייכת למי שמוכן להקריב": המילואימניקים שעזבו הכול וחזרו שוב לעזה

לקראת הכניסה לכיבוש העיר עזה גוייסו 60 אלף חיילי מילואים, חלקם לאחר כמה מאות ימי מילואים בשנתיים האחרונות, חלקם בסבב שלישי ורביעי - וכמעט כולם משלמים מחיר כבד מאוד. למה הם עושים זאת, עד מתי ימשיכו לבוא ומה תחושותיהם כלפי המבצע, הממשלה וגם כלפינו?
