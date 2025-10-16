סיפורי המלחמה
00:08:41

"הם כמו ילדים שלנו": המורות ששכלו שישה בוגרים בשנתיים מספרות על הגעגוע

שישה נופלים בתיכון אחד. בבית הספר הקהילתי בתל מונד קיבלו בשנתיים האחרונות שש בשורות קשות על בוגריהם שנפלו –שניים מהם, רק בחודש האחרון. המורות מספרות לכתבנו על השכול והגעגוע שפוקדים גם את מסדרונות בית הספר
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כל הכתבות