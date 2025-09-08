תת-אלוף ישראל שומר התחיל את המלחמה כשהוא מגן על בני משפחתו מול המחבלים בכפר עזה, והיום הוא מפקד על שבע חזיתות מחדר המצב בבור בקריה. בריאיון מיוחד הוא פרס בפנינו את המצב הביטחוני של ישראל, מהיציאה למבצע לכיבוש עזה, המצב ביו"ש ועד לאיראן, וגילה סוף-סוף מי ממציא את שמות המבצעים