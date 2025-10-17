סיפורה של ניצולת 7 באוקטובר שהחליטה להפוך לאם פונדקאית לזוג חשוך ילדים

רוב סיפורי 7 באוקטובר והחיים אחריו כבר סופרו, אבל לא הסיפור הבא. ברית אדרי, אם לארבעה, שרדה את התופת בנחל עוז בשבת השחורה, ופונתה עם בעלה וילדיה לקיבוץ משמר העמק. האסון והפינוי זעזעו את ברית, אבל לא שינו את החלטתה לשמש אם פונדקאית לבני זוג חשוכי ילדים מתל אביב. במשך 2024, בעודה מפונה וחסרת בית, היתה ברית בהריון, ובקיץ ילדה את התינוקת שהזוג כה חיכה לה. עכשיו, שנה אחרי, סיפרו שתי האימהות - יחד עם בעליהן - את הסיפור כולו