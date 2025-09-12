סיפורי המלחמה
00:19:18

גורל אחד: האימהות של עידן ורון הכירו והתאחדו אחרי שבני הזוג נרצחו בנובה

עידן ורון היו זוג צעיר כשיצאו לבלות במסיבת הנובה ונרצחו שם יחד. האימהות שלהם, יעל ולימור, שלא הכירו לפני המסיבה, הבינו שכדי להתמודד עם הכאב והאובדן הן יצטרכו משענת - ומצאו אותה אחת אצל השנייה
