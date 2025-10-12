סיפורי המלחמה
"הנשמה שלהם שרופה, אין תמיכה מהמדינה": שורדי הנובה זועקים לעזרה

המאבק של שורדי הנובה לחזור לחיים הוא יום-יומי: כל מפגש עם אירועי 7 באוקטובר פותח מחדש את הפצע - כמו האובדן של רועי שלו, ששם קץ לחייו אחרי אזכרת השנתיים לבת זוגו שנרצחה בטבח.
